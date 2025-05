Objeto misterioso emite ondas de rádio a cada 44 minutos na Via Láctea

Um estudo publicado nesta quarta-feira (28/5) pela revista Nature, uma das mais prestigiosas do mundo, aborda a descoberta de um objeto espacial que emite pulsações de ondas de rádio e raios-X a cada 44 minutos. Denominado ASKAP J1832-0911, o corpo trata-se do que astrônomos do Centro Internacional de Pesquisa em Radioastronomia (ICRAR, na sigla em inglês) chamam de “descoberta surpreendente sobre um novo tipo de fenômeno cósmico”.