Pedaço de ‘objeto espacial’ que pesa meia tonelada cai em vila no Quênia

Um “anel metálico” de cerca de 500 kg caiu do céu em chamas, na última segunda-feira (30/12), em uma vila remota no Quênia, no leste do continente africano. A agência espacial do país diz que trata-se de “detrito espacial”, que deveria ter queimado antes de adentrar a atmosfera ou caído em áreas desocupadas, e investiga o caso de forma imediata.