Você conhece o CatCore? Entenda a tendência de moda dos gateiros

No dia 17 de fevereiro é comemorado o Dia Mundial dos Gatos, campanha adotada por diversas instituições para o combate aos maus-tratos contra os felinos. Para quem tem gatos, a devoção pelos bichinhos é tanta que até se intitulam de gateiros, comunidade que enfrenta o "desafio fashion" de conviver constantemente com os pelos dos bichanos nas roupas.

Seguindo conceitos como Brasil Core, Clean Girls e Cottage Core, também surgiu a tendência de pelos nas roupas, chamada de Cat Core, moda para normalizar o amor compartilhado com os felinos. Conforme a moda evolui, um detalhe permanece o mesmo: os pelos dos gatos nas peças de roupas dos tutores.

Para Natalia Barbosa, especialista em moda e tutora de quatro gatos, o impacto cultural e visual do movimento é interessante, pois os tutores já o adotam involuntariamente: “Eu sempre preciso criar vários mecanismos para compor um look e ter tempo para retirar todos os pelos das roupas e, mesmo assim, sempre sobra uma lembrança dos meus quatro gatos ao longo do dia.”

Tutora de oito gatos, empresária e estudante de veterinária, Diana Stainbach destaca que a data é uma oportunidade de celebrar o amor e conexão que os gateiros nutrem pelos pets. “Meus gatos são meus filhos. O dia deles é uma forma de reconhecer os impactos positivos que esses animais têm em nossas vidas”, comemora.

Para quem convive com gatos, Diana brinca que é praticamente impossível a remoção total dos pelos nas roupas: “Já faz parte do nosso visual. O que antes era um incômodo, agora é quase um selo de autenticidade. É um sinal de que vivemos rodeados de amor.” Ao invés de encarar os pelos como um problema, Diana acredita que a tendência promove uma convivência natural que prioriza o bem-estar dos felinos.

Amante de acessórios e estampas de gatos para complementar o look de tutora, Diana aconselha os gateiros que se incomodam com os pelos a usar roupas de tons semelhantes às cores das pelagens dos pets.