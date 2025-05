Cientistas procuram sinais de planeta em estrela bem perto da Terra

Um artigo publicado este mês pelo periódico da Sociedade Americana de Astronomia (AAS, na sigla em inglês) descreve resultados preliminares da busca por planetas em torno de uma das estrelas mais próximas da Terra e mais parecidas com o Sol, a Alpha Centauri A. Apesar de a análise completa ainda não ter sido realizada, nenhum ponto de luz significativo foi detectado dentro da área procurada na observação preliminar. Leia também: Pesquisa aponta alternativas para reduzir tempo de viagem a Alpha Centauri

Para a observação, realizada em fevereiro de 2025, foi utilizado instrumento do Telescópio Espacial James Webb (JWST), da Administração Nacional da Aeronáutica e Espaço dos Estados Unidos (Nasa). O brilho da estrela, muito forte devido à proximidade com a Terra, foi bloqueado por efeito do equipamento a fim de que a região ao redor dela pudesse ser analisada.

Mesmo bloqueado, o brilho gerou resíduos que podem parecer fontes reais de luz, como planetas que estivessem ao redor do astro, mas não o são. O fato de a estrela ser muito brilhante dificulta, portanto, a observação de objetos com brilhos mais fracos ao redor dela.

Os pesquisadores também procuravam por nuvens ou discos de poeira na órbita da Alpha Centauri A, semelhantes ao que existe no Sistema Solar, mas, até o momento, não encontraram nada em quantidades significativas.

Se existir, portanto, a poeira é mais fraca do que o limite estabelecido pelos cientistas e, assim, não foi captada nos resultados preliminares. Uma análise completa de todas as observações da Alpha Centauri A pelo James Webb, porém, será publicada em estudos futuros.

No que diz respeito aos planetas, a formação deles é dificultada pelo fato de o sistema que abriga a Alpha Centauri A ser binário — ou seja, ter duas estrelas, a Alpha Centauri A e a Alpha Centauri B. Se o planeta procurado tivesse mais ou menos o tamanho de Júpiter e estivesse a uma distância de cerca de duas vezes a distância Terra-Sol, o James Webb com certeza o teria identificado.

Se existirem, porém, os planetas ao redor da estrela não devem ser muito grandes, de acordo com estudos anteriores, nem estar na distância que foi analisada — aproximadamente 4.7 vezes o caminho Terra-Sol.

Principal estrela da constelação de Centauro, a Alpha Centauri A é visível no céu terrestre do hemisfério sul. Como é a estrela mais parecida com o Sol em uma distância relativamente próxima, a existência de planetas grandes ou poeira perto dela significaria uma possibilidade de estudo para outros corpos celestes potencialmente habitáveis, como a Terra, devido inclusive ao aquecimento proporcionado pelo astro.

A proximidade também é aliada no que diz respeito à observação. Se houvesse, portanto, "um planeta gigante de gás ou nuvem de poeira zodiacal aquecida pela estrela", eles poderiam ser identificados de forma direta e detalhada pelo James Webb. Imagens do sistema da estrela Alpha Centauri A feitas com filtro do Telescópio Espacial James Webb (foto: Reprodução/Sanghi et al. via RNAAS)