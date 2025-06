Caminhar diariamente previne 13 tipos de câncer, diz estudo de Oxford

Um estudo conduzido pela Universidade de Oxford revelou que a caminhada diária pode reduzir significativamente o risco de desenvolver 13 tipos diferentes de câncer. A pesquisa acompanhou mais de 85 mil adultos no Reino Unido durante seis anos, com resultados animadores.

Os participantes que caminharam 7 mil passos por dia apresentaram uma redução de 11% no risco de câncer, em comparação com aqueles que caminharam 5 mil passos. Aqueles que alcançaram 9 mil passos diários tiveram uma redução ainda maior, de 16%.

Um ponto crucial que o estudo destaca é que o ritmo da caminhada não influenciou significativamente na redução do risco de câncer. Ou seja, a intensidade (velocidade) não é o fator mais importante, mas sim o número total de passos dados a cada dia. Isso demonstra que o essencial é se movimentar.

Trocar o tempo sentado por atividades leves ou moderadas também se mostrou benéfico na redução do risco de câncer. No entanto, substituir atividades leves por moderadas não ofereceu benefícios adicionais.

O estudo analisou especificamente 13 tipos de câncer: esôfago, fígado, pulmão, rim, gástrico, endometrial, leucemia mieloide, mieloma, cólon, cabeça e pescoço, reto, bexiga e mama.

Durante o período da pesquisa, 3% dos participantes desenvolveram um desses tipos de câncer. Os mais comuns foram:

Em homens: câncer de cólon, reto e pulmão.

Em mulheres: câncer de mama, cólon, endométrio e pulmão.



Níveis mais elevados de atividade física foram mais fortemente associados à redução do risco de seis tipos de câncer: gástrico, de bexiga, de fígado, de endométrio, de pulmão e de cabeça e pescoço.

Essa pesquisa mostra que o benefício vai além da saúde geral ou do emagrecimento, sendo uma importante estratégia na prevenção do câncer. As descobertas apoiam as diretrizes de saúde pública que defendem o aumento da atividade física e destacam a caminhada como uma forma acessível de exercício que contribui significativamente para a redução do risco de câncer.