Gene descoberto rejuvenesce células humanas em 10 anos, dizem cientistas britânicos

Uma equipe de cientistas do Reino Unido deu um passo promissor rumo ao combate ao envelhecimento celular. Usando inteligência artificial, a startup Shift Bioscience identificou um único gene capaz de rejuvenescer células humanas em cerca de dez anos — sem os riscos comuns de outras abordagens do tipo. A descoberta foi validada em laboratório e, segundo os pesquisadores, poderá servir de base para medicamentos que preveniam ou revertam doenças crônicas associadas ao envelhecimento, como diabete, demência e problemas cardiovasculares.

Imagine uma célula humana com dez anos a menos. Agora, imagine milhões de células rejuvenescidas ao mesmo tempo, sem perder suas funções e sem se transformar em células-tronco, como ocorre com os polêmicos fatores de Yamanaka, conhecidos por sua potência — e também pelos riscos tumorais que carregam. Foi o que conseguiu a equipe da Shift Bioscience, ao descobrir o gene SB000: um fator único que reduz a idade biológica de diversos tipos de célula, mantendo sua identidade e segurança.

“A grande surpresa foi descobrir que não precisávamos de um coquetel de genes para rejuvenescer a célula. Um único gene foi suficiente para reverter vários marcadores de idade biológica sem empurrar a célula para um estado embrionário perigoso”, explica o cientista brasileiro Lucas Camilo, pesquisador da Shift e um dos responsáveis pelo estudo. Segundo ele, a descoberta simplifica o caminho para o desenvolvimento de terapias: reduz os riscos de segurança e acelera os trâmites regulatórios.

O segredo por trás do avanço foi o uso de ferramentas baseadas em inteligência artificial, como o relógio de envelhecimento de célula única — um algoritmo desenvolvido pelo próprio Lucas, capaz de medir com precisão a idade biológica de cada célula a partir do padrão de expressão dos seus genes.

A partir desse sistema, os pesquisadores introduziram um gene de cada vez nas células, observaram o comportamento de milhões delas e analisaram individualmente os resultados. “Entre mais de 1.500 genes avaliados, o SB000 produziu uma grande redução de idade, preservou a identidade celular e não provocou sinais de pluripotência indesejada. Quando repetimos o experimento em outro tipo de célula, o resultado foi ainda mais impressionante, o que confirmou que o efeito era robusto”, afirma.

Além do relógio de envelhecimento, a equipe utilizou uma ferramenta complementar chamada “célula virtual”, um modelo computacional treinado para simular o comportamento de uma célula com base na atividade de milhares de genes. Essa plataforma permitiu testar, no computador, milhões de combinações e prever quais genes poderiam rejuvenescê-la. “Isso economiza meses ou anos de testes laboratoriais. A mesma tecnologia poderá futuramente ser adaptada para descobrir alvos terapêuticos em outras doenças”, destaca Lucas.

Objetivo

O envelhecimento celular é considerado a principal causa das doenças modernas. Com o tempo, as células acumulam danos, perdem eficiência e favorecem o surgimento de quadros como osteoartrite, doenças cardiovasculares, diabete tipo 2, demência e até alguns tipos de câncer. Por isso, ao reverter a idade biológica das células, os cientistas esperam desenvolver terapias que ajudem a prevenir ou tratar uma ampla gama de enfermidades associadas ao avanço da idade. “Nosso objetivo é desenvolver medicamentos que não tratem apenas os sintomas, mas que atuem na causa de origem da maioria das doenças crônicas: o envelhecimento”, diz o pesquisador.

Os próximos passos da Shift envolvem iniciar, nos próximos meses, testes em camundongos para validar a segurança e a eficácia da intervenção genética em organismos completos. Se os resultados forem positivos, a empresa espera avançar para estudos clínicos em humanos nos próximos anos.

A publicação científica que detalha os dados completos do experimento deve ser disponibilizada em versão preprint (prévia) até a primeira semana de junho.

O que significa rejuvenescer uma célula?

Rejuvenescer, neste contexto, não é deixar a célula “com cara de jovem”, mas sim restaurar seu funcionamento ao estado de uma célula mais nova: com divisão mais eficiente, menos danos no DNA, menor inflamação e maior capacidade de resposta a estímulos. Isso é medido por “relógios biológicos”, que observam alterações no padrão de expressão gênica ou na metilação do DNA — como se o corpo tivesse seu próprio calendário interno, que a ciência começa a aprender a atrasar. Doenças como Alzheimer, diabete tipo 2, doenças cardíacas, artrite e alguns cânceres têm como causa, o envelhecimento celular.