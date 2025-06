Estudo descobre 230 vírus marinhos gigantes que podem manipular hospedeiros

A descoberta de vírus gigantes que têm papel importante na sobrevivência de organismos marinhos como algas e amebas foi registrada em artigo publicado, no último 21 de abril, em periódico associado à Nature. De acordo com a pesquisa, esses agentes infecciosos, ao chegarem ao ser humano por meio da cadeia alimentar, podem ser responsáveis por riscos à saúde pública.

A partir de métodos de computação de alto desempenho, foram identificados, no estudo, 230 desses novos seres — muitos dos quais os genomas eram até então desconhecidos pela literatura científica. Dentro deles, foram caracterizadas 530 novas proteínas funcionais, das quais nove estão envolvidas em processos como fotossíntese e metabolismo de carbono.

De acordo com a pesquisa, essas funções — tradicionalmente encontradas apenas em organismos celulares, não em acelulares — fazem com que os vírus gigantes sejam capazes de manipular o hospedeiro, geralmente protistas unicelulares, bem como os processos dele, durante a infecção. Assim, até mesmo a forma como os hospedeiros, que são a base de cadeias alimentares em oceanos, se movem no ambiente, usam a própria energia e adquirem comida é modificada pelo invasor.