Saiba o horário ideal de jantar para cada faixa etária da vida

Fazer refeições em horários bem definidos é um dos itens essenciais para uma vida saudável. E jantar na hora certa pode impactar em vários aspectos, como qualidade do sono, e evitar doenças como o refluxo.

Mas, afinal, qual a hora correta para a refeição? A resposta depende de uma série de fatores como estilo de vida, idade e metabolismo. No entanto, para todos os indivíduos, o ideal é jantar pelo menos três horas antes de dormir.

A nutricionista e especialista em nutrição funcional Tiffany Gois, da Clínica Neoliv, explica que é ideal comer até às 20h, isso porque a digestão é mais eficiente antes do anoitecer. “Ela sincroniza com o nosso ritmo circadiano, isto é, o relógio biológico que regula ciclos como sono, liberação de hormônios e funcionamento do sistema digestivo”, explica.

A indicação é que crianças e idosos se alimentem mais cedo, mas por razões diferentes. Nas crianças, o ritmo circadiano é mais adiantado, o que faz com que elas sintam sono mais cedo. Nos idosos, esse ritmo também é mais adiantado, mas o metabolismo e a digestão são mais lentos, o que pode causar mais desconforto na hora de dormir e até ocasionar refluxo.

O cuidado especial também vale para pessoas de outras idades, mas que sofrem com refluxo. “À noite o corpo reduz a produção de enzimas digestivas, mantendo os alimentos e o ácido no estômago por mais tempo”, destaca. “Quando pessoas com refluxo se deitam próximo às refeições, devido à gravidade e maior volume gástrico, o ácido facilmente sobe para o esôfago, causando o refluxo”.

Além de gerar desconforto, impedindo um sono de qualidade, jantar muito tarde pode gerar disfunções no metabolismo e está relacionada à obesidade. “À noite há uma menor sensibilidade à insulina, essa queda pode causar picos elevados de glicose, favorecendo um maior acúmulo de gordura e quadro de resistência insulínica, antecedente do diabetes tipo 2”, destaca.

Confira os horários indicados de acordo com a faixa etária.

Bebês e crianças: 18h às 19h30

Adolescentes: 19h às 20h

Adultos: 18h30 às 20h

Idosos: 17h30 às 18h30