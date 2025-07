Especialista elenca estratégias para transformar o frio em aliado na vida sexual

No frio, a libido tende a diminuir. Mas existem formas de aliar o clima com a sexualidade - (crédito: Pexels)

Com a chegada do inverno, a rotina não é novidade: casais encolhidos sob cobertores, trocando a agitação do verão por maratonas de séries e bebidas quentes. De acordo com o sexologista João Borzino, a queda na libido durante os meses mais gelados não é apenas percepção popular — há ciência por trás desse fenômeno.

“É comum observar uma queda no desejo sexual durante os meses mais frios, e isso tem explicações fisiológicas, comportamentais e até culturais”, afirma o especialista. Ele cita estudos publicados na Elsevier e na PubMed, que mostram como o corpo humano, ao ser exposto a baixas temperaturas, adota um modo de conservação de energia, priorizando funções vitais como a regulação térmica — em detrimento da excitação sexual.

Além disso, dias mais curtos e a menor exposição ao Sol influenciam a produção de serotonina e dopamina, neurotransmissores diretamente relacionados ao prazer e à motivação. “Segundo uma revisão publicada na SciELO em 2021, baixos níveis de serotonina estão associados à diminuição da libido, à irritabilidade e até à depressão sazonal (TAS)”, pontua Borzino.

Leia também: O tempero que combate a disfunção erétil e está em todas as cozinhas

O frio também mexe com o equilíbrio hormonal. “Uma pesquisa do Journal of Endocrinology mostra que a exposição prolongada a baixas temperaturas pode reduzir os níveis de testosterona — tanto em homens quanto em mulheres, ainda que em menor escala”, explica o médico. A testosterona é um dos principais hormônios que regulam o desejo sexual. “Em contrapartida, o frio aumenta a produção de melatonina, o hormônio do sono, que provoca mais cansaço e menor disposição para o sexo.”

Ainda assim, nem todos reagem da mesma forma. “Para muitos casais, o inverno pode representar uma oportunidade de mais intimidade, com mais tempo juntos em casa, maior proximidade física e menos distrações externas”, destaca Borzino.

O especialista elenca estratégias para transformar o frio em aliado da vida sexual:

1. Aqueça o ambiente — e a conexão

Um quarto confortável, aquecido e com iluminação suave ajuda, mas o verdadeiro calor vem do vínculo emocional. “Um estudo de 2022 da Archives of Sexual Behavior confirma que o desejo está muito mais ligado à conexão afetiva do que às condições externas", detalha.

2. Invista nas preliminares

O frio reduz a sensibilidade da pele — o que exige mais toque, mais tempo, mais inventividade. “Use óleos aquecidos, cobertores com texturas sensuais, banho a dois”, sugere.

3. Mova-se

“A atividade física regular aumenta a circulação, melhora o humor e eleva os níveis de testosterona e endorfinas. Sexo começa fora da cama”, lembra o médico.

4. Experimente o novo

Roupas íntimas diferenciadas, jogos sensuais, roteiros criativos — o inverno pode ser o palco ideal para sair da rotina e renovar o desejo.

Leia também: Frutas afrodisíacas para apimentar a relação

“O frio pode até esfriar o clima lá fora, mas não precisa congelar o desejo entre quatro paredes. Sexo é mais do que resposta hormonal — é presença, cuidado e criatividade. O inverno ideal é aquele em que a temperatura cai, mas a conexão sobe. E se for pra ficar embaixo das cobertas, que seja com calor humano e pele arrepiada — não de frio, mas de prazer”, finaliza o especialista.