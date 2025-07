Inédito: astrônomos desvendam o nascimento de um sistema solar

Pela primeira vez, astrônomos detectaram o momento em que planetas começaram a se formar em torno de uma estrela além do Sol. Usando o telescópio Alma, no Chile, e o James Webb, posicionado no espaço, os cientistas observaram a criação das primeiras partículas de material planetário — minerais quentes começando a se solidificar.

Leia mais:

James Webb capta primeiros passos de novo sistema planetário

Comprador anônimo arrebata pedação de Marte; veja detalhes

A descoberta publicada na revista Nature marca a primeira vez em que um sistema planetário foi identificado em um estágio tão inicial de sua formação e abre uma janela para o passado do nosso próprio Sistema Solar. Merel van Hoff, professora da Universidade Purdue, nos Estados Unidos, e coautora do artigo, compara a descoberta a "uma imagem do Sistema Solar bebê".

O sistema planetário recém-nascido está emergindo em torno de HOPS-315, uma protoestrela a cerca de 1.300 anos-luz de distância da Terra, e um análogo do Sol nascente. Ao redor dessas estrelas bebês, os astrônomos frequentemente observam discos de gás e poeira conhecidos como "discos protoplanetários", que são os locais de nascimento de novos planetas.

Solidificação

Com a descoberta, os astrônomos encontraram evidências de que minerais quentes começaram a se condensar no disco ao redor do HOPS-315. Devido ao estado gasoso, os cientistas afirmam que o material está só começando a se solidificar. "Esse processo nunca foi visto antes em um disco protoplanetário — ou em qualquer lugar fora do nosso Sistema Solar", diz o coautor Edwin Bergin, professor da Universidade de Michigan.

Segundo os cientistas, HOPS-315 fornece uma "analogia maravilhosa" para o estudo da história cósmica do Sistema Solar. Ele também oferece aos astrônomos uma nova oportunidade de estudar a formação inicial de planetas.