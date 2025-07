Cientistas vão estudar sobre tubarão raro encontrado em Sergipe

Por Lara Costa (especial para o Correio) — Cientistas brasileiros estudarão sobre o tubarão megaboca, que encalhou e foi encontrado morto na praia Barra dos Coqueiros, município de Sergipe, dia 4 de julho. O Megachasma pelagios é o único membro da família Megachasmidaeuma, sendo, portanto, uma espécie rara. O animal foi transportado para Museu da Fundação Projeto Tamar, o conhecido Oceanário de Aracaju.

Foram convocados pesquisadores da Universidade Federal do Alagoas, da Universidade Federal de Sergipe (UFS), do Projeto Tamar, do Projeto Meros do Brasil; que ao examinar o animal, anotaram as medidas do corpo, fizeram fotografias e coletaram amostras para exames, vértebras para determinar a idade e seu crescimento, além de parasitos em sua válvula espiral.

Características da espécie



Segundo Cláudio Sampaio, cientista da Ufal, a espécie tinha 4,63 metros de comprimento e estava em bom estado de conservação, sendo um dos maiores da espécie registrado no oceano Atlântico. "Este tubarão curioso está entre os maiores peixes, com fêmeas variando entre 3,4 m e 7, 1 m, enquanto que os machos variam entre 1,7m e 5,4m de comprimento", explica.

Ele também diz que devido à raridade e ao tamanho, o tubarão megaboca é raramente exibido em museus ou coleções, não havendo nenhum em exposição para o público na América latina, o que levou ao Oceanário de Aracaju a incentivar a investigação sobre o animal.

“Destacamos que somente com a articulação entre as instituições e a dedicação de todos os envolvidos é que esse raro tubarão poderá ser devidamente estudado, gerando informações inéditas para a ciência e, no futuro, ser exibido no Museu da Fundação Projeto Tamar, o Oceanário de Aracaju, atraindo, encantando e informando o público”, completou.