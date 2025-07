Diabetes 2: exposição a químicos aumenta risco da doença

A exposição a uma classe de químicos sintéticos conhecidos como substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (Pfas) — frequentemente chamadas de produtos eternos — pode aumentar o risco de desenvolver diabetes tipo 2, de acordo com um estudo liderado por pesquisadores do Hospital Mount Sinai, nos Estados Unidos. A constatação foi publicada em um artigo na revista eBioMedicine.

Leia também: Entenda as diferenças entre a diabetes tipo 1 e tipo 2

Os pesquisadores realizaram um estudo de caso-controle no BioMe, um amplo banco de dados de pesquisa vinculado a registros eletrônicos de saúde, que compreende informações de mais de 70 mil pessoas. Todos os participantes viviam em Nova York. O estudo analisou 180 pessoas recentemente diagnosticadas com diabetes tipo 2 (DT2) e as comparou a 180 indivíduos com perfil semelhante, mas sem a doença.

Foram usadas amostras de sangue para analisar os níveis de Pfas — um grupo de substâncias químicas onipresentes, desde panelas antiaderentes a móveis resistentes a manchas e roupas impermeáveis. Os cientistas descobriram que taxas mais elevadas estavam associadas a um risco significativamente maior de desenvolver diabetes tipo 2 futuramente.

Leia também: Conheça as causas e os sintomas do diabetes tipo 1 e 2

Medicamentos

Especificamente, cada aumento na faixa de exposição a Pfas foi relacionada a um aumento de 31% no risco. A equipe também descobriu que essas associações podem ser devidas a irregularidades metabólicas na biossíntese de aminoácidos e no metabolismo de medicamentos, o que pode ajudar a explicar como os químicos afetam a capacidade do corpo de regular o açúcar no sangue.

"Os PFAS são substâncias químicas sintéticas que resistem ao calor, óleo, água e manchas e são encontrados em inúmeros produtos de consumo diário", disse Vishal Midya, autor correspondente e professor assistente de Medicina Ambiental da Faculdade de Medicina Icahn do Monte Sinai. "Como não se decompõem facilmente, acumulam-se no ambiente — e no corpo humano. Nosso estudo é um dos primeiros a examinar como essas substâncias químicas podem perturbar o metabolismo do corpo de maneiras que aumentam o risco de diabetes."

Segundo os autores, os resultados ressaltam a importância de prevenir a exposição a Pfas para promover a saúde pública e avançar o conhecimento sobre os potenciais mecanismos subjacentes aos impactos dos químicos no metabolismo humano. "As descobertas podem nos ajudar a projetar intervenções mais eficazes para a prevenção precoce do diabetes tipo 2 no futuro", acredita Midya.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular