Rotação da Terra acelera e terça-feira (22/7) será mais curta

A duração do dia na próxima terça-feira (22/7) será 1,34 milisegundos mais rápida do que o usual. Segundo informações do portal especializado em ciência IFL Science, dos Estados Unidos, existem diversas razões para o aceleramento da duração dos dias — como o afastamento entre a Terra e a Lua.

De acordo com dados do TimeAndDate.com, apresentados pelo IFL Science, há a previsão da ocorrência de dias mais curtos em julho e agosto do ano vigente. O dia nove de julho, por exemplo, foi aproximadamente 1,23 milissegundo mais rápido. O dia seguinte, em contrapartida, foi 1,36 milissegundo mais curto.

Já o dia 22 de julho, terça-feira, há previsão de ser 1,34 milissegundo mais rápido. O próximo dia 5 de agosto, novamente dentro dos padrões de alternância, será 1,25 milissegundo mais curto.

O portal destaca que diversos motivos são responsáveis pelo processo de aceleração e desaleração dos dias no planeta. O principal deles é o afastamento entre Terra e Lua. À medida em que ambos interagem, o corpo celeste azul desacelera a uma taxa de cerca de 1,8 milissegundos por século.

Outros fatores também estão incluídos no processo em questão. Mudanças no nível do mar e deslocamentos dentro da superfície terrestre, como terremotos, por exemplo, são causadores das mudanças. O tremor de terra de magnitude 9,0 na Escala Richter, que atingiu a costa leste do Japão, em 2011, por exemplo, deslocou o eixo do planeta. O episódio gerou o encurtamento dos dias.

Histórico

O número de dias necessários para que a Terra completasse uma volta completa ao redor do Sol variou durante a história do planeta. Hoje, são necessários, com a exclusão de anos bissextos, 365 dias. De acordo com diversos cálculos, foram necessários, ao longo da história, entre 490 e 372 dias, antes da chegada ao montante atual.

O ocorrido, no entanto, não é novidade. Em 2020, por exemplo, foram registrados os 28 dias mais curtos desde todos os anos desde 1960. Desde então, todos os anos seguintes carregaram o recorde de dia mais curto. Por enquanto, o atual foi estabelecido em 2024, com 1,66 milissegundos abaixo dos 86.400 segundos atuais.

Ainda que a influência da Lua sobre a Terra seja um motivo listado como causador de desaceleração, ela também pode, ao mesmo tempo, gerar o inverso. Quanto mais próximo o astro estiver da Linha do Equador, mais será a resistência ao planeta. Serão justamente esses dias os mais curtos do ano, pois a Lua estará o mais distante possível do ponto mencionado.

A ocorrência de dias mais curtos é previsível por parte dos astrônomos. Apesar disso, a tendência é, ainda assim, inesperada. São adicionados 27 segundos intercalares a cada dia, desde 1972, para compensar a diminuição da velocidade de rotação do corpo celeste azul.

Todavia, nenhum segundo intercalar precisa ser colocado desde 2016. O Serviço Internacional de Sistemas de Referência e Rotação da Terra (IERS, conforme sigla em inglês) confirmou, em adição, que nenhum segundo será adicionado também em 2025. O portal IFL Science destaca que, apesar disso, não se sabe ao certo o motivo causador da reversão da tendência de desaceleração da Terra nos últimos anos.

"Essa ausência da necessidade de segundos intercalares não foi prevista”, afirmou Judah Levine, físico da divisão de tempo e frequência do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIT), em entrevista à revista Discover em 2021. “A suposição era, de fato, que a Terra continuaria a desacelerar e os segundos intercalares continuariam sendo necessários. E, portanto, esse efeito, esse resultado, é muito surpreendente", complementou.

"Ninguém esperava por isso. A causa dessa aceleração não foi explicada", disse Leonid Zotov, especialista em rotação da Terra na Universidade Estatal de Moscou, em entrevista ao Timeanddate.com. "A maioria dos cientistas acredita que seja algo dentro da Terra. Modelos oceânicos e atmosféricos não explicam essa enorme aceleração", acrescentou.