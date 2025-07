Morango do amor: conheça a receita que viralizou nas redes sociais

Morango do amor ou do ódio? Nos últimos dias, um doce diferente chamou a atenção nas redes sociais: o morango do amor — uma versão adaptada da tradicional maçã do amor, feita com morango no lugar da fruta original.

A receita leva morango, uma camada de brigadeiro e a clássica calda vermelha de açúcar crocante. Um dos motivos de viralizar foi justamente o último passo: muitos internautas tentaram reproduzir a receita em casa, mas erraram o ponto da calda, deixando a casquinha dura demais e impossível de comer — o que rendeu o apelido de morango do ódio.

O segredo do caramelo crocante está em não mexer a calda durante o preparo. Segundo a professora de gastronomia Carol Gregório, a mistura deve levar apenas açúcar, água, vinagre de álcool e corante vermelho. "O grande segredo é colocar todos os ingredientes na panela, mexer apenas no início e levar ao fogo. Depois disso, não pode mexer mais, senão a calda desanda", explica.

A confeiteira Nayane Melo complementa que a temperatura também é essencial para acertar o ponto. "O ideal é que a calda atinja 140°C, principalmente na hora de banhar o morango com brigadeiro", orienta.

Mas o sucesso não se limita ao morango. A professora Carol explica que essa combinação de brigadeiro com caramelo pode ser feita com várias frutas, como uva, manga, abacaxi, banana e, claro, a tradicional maçã. “As frutas do amor são bem antigas. Já existiam em versões mais simples, vendidas em festas juninas, parques e circos, sem o brigadeiro. Agora, na versão mais ‘gourmet’, o morango é envolvido em brigadeiro de leite em pó e coberto pelo temido caramelo”, comentou.

Para terminar o doce, é só banhar as frutas rapidamente na calda quente e deixar secar em uma bancada untada com óleo ou sobre uma folha de silicone. “Pronto! Seguindo esses passos, o doce será do amor — e não do ódio!”, brinca a professora.

Nayane destaca ainda que o sucesso do morango do amor não se deve apenas ao sabor, mas também à estética do doce. “Ele é superinstagramável. A mistura do morango com o brigadeiro e a crocância do caramelo criam uma explosão de sabores, uma experiência única”, disse.

Após o sucesso do morango do amor nas redes sociais, a confeitaria de Nayane passou a produzir o doce em grande escala. “Na semana passada, vendíamos de 500 a 600 por dia. Nesta semana, depois do sucesso nas redes, as vendas chegaram a mil unidades diárias”, relata. E você, já entrou na onda do morango do amor? Confira a receita.



Receita

Ingredientes



Para os morangos:

Morangos frescos e firmes

Brigadeiro de sua preferência (tradicional ou leite ninho)

Palitos de churrasco ou garfos para banhar

Para a calda crocante:

2 xícaras de açúcar

½ xícara de água

1 colher de sopa de vinagre de álcool

Corante vermelho (a gosto)

Modo de Preparo



Prepare os morangos: Lave bem os morangos, mantendo o cabinho intacto.

Seque-os completamente com papel toalha. A umidade atrapalha a aderência do brigadeiro e pode fazer a calda desandar.

Dica: o cabinho ajuda a reter a água dentro da fruta. Se for removê-lo, o risco de umidade aumenta.

Envolva com o brigadeiro:

Faça um brigadeiro em ponto mais firme que o de enrolar

Envolva cada morango com uma camada fina e uniforme de brigadeiro

Espete os morangos com palitos e reserve



Preparo da calda crocante:

Em uma panela, adicione o açúcar, a água, o vinagre e o corante vermelho.

Misture tudo somente no início e leve ao fogo médio. Depois que ferver, não mexa mais!

Se mexer, a calda pode cristalizar e perder o ponto.

Acerte o ponto da calda:

Use um termômetro culinário. A calda estará no ponto ideal quando atingir 140–145°C.

Sem termômetro? Coloque uma gotinha da calda em um copo com água. Se fizer som de “vidro quebrando” e endurecer, está pronta!

Morda esse pedacinho com o dente: tem que estar crocante!

Banhe os morangos:

Rapidamente, mergulhe cada morango na calda, girando para cobrir bem.

Deixe secar sobre uma bancada untada com óleo ou em um tapete de silicone.