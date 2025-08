Ancestrais dos humanos gostavam de banquetes e bebidas alcoólicas 

Os cientistas liderados por Nathaniel Dominy (Dartmouth College) e Catherine Hobaiter (University of St Andrews) constataram que, a exemplo dos macacos, os primeiros humanos apreciavam se reunir em torno de um vasto cardápio, geralmente baseado em frutos caídos das árvores, tubérculos e amêndoas. Para ele, a antecipação dos banquetes atuais. Essas frutas, segundo os pesquisadores, passavam por fermentação semelhante ao etanol, dando um toque especial ao momento.

"A ingestão de álcool pelo último ancestral comum de gorilas, chimpanzés e humanos, há cerca de 10 milhões de anos, pode explicar por que os humanos são tão incrivelmente bons em digerir álcool", disse Dominy. "Evoluímos para metabolizar o álcool muito antes de descobrirmos como produzi-lo, e produzi-lo foi um dos principais impulsionadores da Revolução Neolítica, que nos transformou de caçadores-coletores em agricultores e mudou o mundo."

Os autores escreveram que a sociabilidade promovida pelo hábito de colheita de frutos caídos e o "consumo conjunto de álcool" e a associação aos banquetes e rituais sagrados são "eventos que produzem e reforçam a identidade e a coesão da comunidade". No artigo publicado na BioScience, os cientistas questionam: "É possível rastrear as raízes desses hábitos alimentares humanos até o scrumping (expressão utilizada para o costume de catar fruídos caídos) social de frutas fermentadas nas florestas tropicais da África?".

Inicialmente, os autores estão convencidos de que o costume atual de os humanos se reunirem em torno de comida e bebida é um hábito muito mais antigo do que se imagina. Eles acreditam que ao comer frutas fermentadas desencadearia alteração em um aminoácido no último ancestral comum de humanos e macacos africanos, que teria aumentado a capacidade de metabolizar álcool em 40 vezes.

A esse costume de coleta de frutos, os cientistas batizaram com a palavra scrumping. A palavra é a forma inglesa da alemã medieval schrimpen, substantivo que significa "murcho" ou "encolhido", usado para descrever frutas maduras ou fermentadas. Na Inglaterra atual, scrumpy se refere a uma cidra de maçã turva com um teor alcoólico que varia de 6 a 9%.

É possível que os humanos tenham se inspirado nos macacos, copiando o hábito e aprendendo a saborear frutos fermentados, segundo Catherine Hobaiter, professora de psicologia e neurociência em St Andrews e coautora correspondente do estudo. "Uma característica fundamental da nossa relação com o álcool é a tendência de bebermos juntos, seja uma cerveja com amigos ou um grande banquete social", diz Hobaiter. "O próximo passo é investigar como a alimentação compartilhada com frutas fermentadas também pode influenciar as relações sociais em outros primatas." (RG)