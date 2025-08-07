Relógio inteligente é aliado para identificar problemas cardíacos

Sabe aqueles relógios frequentemente usados por pessoas que se dedicam a atividades físicas de forma intensa? Com monitoramento de calorias, passos e frequências cardíacas? Os smartwatches, relógios inteligentes que vão além de apenas indicar as horas, podem ser um excelente recurso para detectar problemas cardíacos. Durante o Congresso de Cardiologia da Rede D’Or no Rio de Janeiro, a diretora do serviço de cardiologia e arritmia da franquia, Olga Souza, compartilhou que, por meio desse dispositivo, é possível observar irregularidades nos batimentos cardíacos que podem levar ao diagnóstico de arritmias.

"A condição forma coágulos no coração que podem se desprender e causar um acidente vascular cerebral”, conta.

Porém, não se deve usar somente o relógio para receber o laudo. Afinal, não é porque o coração acelerou e o paciente observou no dispositivo que significa que tenha alguma doença mais grave em desenvolvimento. “O relógio vai ajudar a mostrar o alerta. Mas se tiver outros sintomas, o paciente deve procurar um médico e realizar o eletrocardiograma. É melhor não confiar somente no que aparece no dispositivo porque podem existir falsos diagnósticos”, destaca.

O relógio mais acerta ou erra?

Segundo a diretora, o relógio acerta mais. Em casos que a profissional acompanhou em consultórios, por meio da observação dos batimentos por meio dos aparelhos, foi possível realizar pedidos de exames mais específicos e encontrar o diagnóstico mais certeiro.

Com o avanço das tecnologias, a coleta de dados por meio do dispositivo vai ficar ainda mais apurada, por isso, os falsos positivos tendem a diminuir. Mas a médica destaca: “É muito mais fácil e seguro procurar assistência médica e ter um diagnóstico de prevenção para tratar com antecedência, antes que algo mais grave aconteça”, diz.

Como ainda é um dispositivo de valor elevado no Brasil, a médica diz que nem todo mundo precisa utilizá-lo, mas destaca que seria uma ótima ferramenta para aqueles que já possuem arritmia. Para ela, o acompanhamento do tratamento fica mais rico em informações, o que permite perceber se está sendo eficaz ou não.

Se você sente palpitação ou coração acelerado e o seu relógio detecta isso automaticamente, esses aparelhos podem ajudar. Mas eles não trocam o cuidado do médico e os testes que você precisa fazer.

Como funciona

