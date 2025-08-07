Sonda da Nasa faz registros mais nítidos da exploração humana em Marte

A imagem é uma coletânea de 96 fotos, unidas para simular uma visão 360º do ambiente marciano - (crédito: Nasa/JPL-Caltech/ASU/MSSS)

A Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa na sigla em inglês, divulgou 96 fotos da superfície de Marte. As imagens são do rover Perseverance e foram tiradas em 26 de maio, em momentos em o céu do planeta vermelho estava relativamente limpo.

As fotos são da região de Falbreen. Nas imagens, o céu aparece com uma tonalidade azulada, mas a cor foi alterada por um recurso de aprimoramento de cores, para melhorar o contraste entre o terreno e o céu.

Um fato importante nas fotos é um círculo branco e brilhante, próximo ao rover. O círculo nada mais é que um desgaste na rocha feita pelo cientista de seis rodas. Esta é a 43ª rocha que o Perseverance desgastou desde que pousou em Marte. O desgaste é feito com uma broca de 5cm de largura para permitir que a equipe veja o que há sob a superfície empoeirada da rocha e, só então, decidir se deve coletar uma amostra por meio de um tubo de titânio.

Algo que também chamou a atenção da equipe científica, foi uma grande rocha que parece estar em cima de dunas de areia, a cerca de 4,4m do rover. Esse tipo de rocha é chamado de "rocha flutuante", pois provavelmente se formou em outro lugar e foi transportada até onde está por meio de um deslizamento de terra, água ou vento.

Outra curiosidade das imagens do rover, é que elas foram tiradas em uma fronteira geológica da superfície do planeta. É possível ver a transição entre rochas de tons mais claros e mais escuros quase ao centro da imagem. As rochas de tons mais claros, mais próximas ao rover, são ricas no mineral olivina, já as rochas mais escuras, ao fundo da imagem, são rochas argilosas e mais antigas.

O rover Perseverance faz parte da missão Mars 2020, que busca sinais de vida microbiana antiga visando estudos da Nasa sobre a habitabilidade no passado de Marte. O pouso foi feito na cratera Jazeero, pois os cientistas acreditam que a área é um antigo delta de rio.

*Estagiário sob supervisão de Roberto Fonseca