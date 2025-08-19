Tubarão alaranjado é registrado pela primeira vez no mar do Caribe

O animal, adulto de cerca de dois metros capturado durante um passeio de pesca esportiva no Parque Nacional Tortuguero - (crédito: Reprodução/Artigo)

Trio de pesquisadores de universidades do Brasil, Venezuela e Costa Rica documentou um tubarão-lixa alaranjado pela primeira vez no Caribe. O animal, um adulto de cerca de dois metros, acabou capturado durante um passeio de pesca esportiva no Parque Nacional Tortuguero, na Costa Rica. Ele tem uma condição rara, que faz a pele dele, normalmente marrom, ficar laranja.

Segundo os cientistas, o espécime é portador de uma condição chamada xantismo, que dá pigmentação amarelo-alaranjada ao corpo. Ele também apresentava olhos brancos, o que indica que o animal tem uma combinação de condições chamada albino-xantocromismo.

A coloração marrom nos tubarões-lixa não é por acaso. Ela serve para que eles possam se camuflar no mar para fugir de predadores. Por isso, um tubarão adulto com xantirmo seria improvável, já que a cor chamativa torna os espécimes mais vulneráveis. A descoberta sugere que a anomalia de cor não impede a sobrevivência desses animais, como acreditava a comunidade científica.

Além de ser a primeira aparição de tubarão-lixa com essa anomalia no Caribe, é também o primeiro caso de xantismo total já registrado na espécie. Os cientistas indicam que é necessário mais pesquisas para entender se fatores genéticos ou ambientais podem influenciar no desenvolvimento da condição.







