Eclipse lunar mais longo do ano terá 82 minutos de duração

O eclipse lunar total mais longo deste ano vai acontecer na noite de 7 para 8 de setembro. O fenômeno não será visível no Brasil, pois a Lua estará abaixo do horizonte, mas será transmitido ao vivo no canal do Youtube do Observatório Nacional, por meio do programa O céu em sua casa. O eclipse total vai durar 82 minutos.
Esse fenômeno será visível na Europa, Ásia, extremo leste da África e Austrália. Segundo a astrônoma Josina Nascimento, os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.
“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a Lua estará saindo da sombra da Terra”, explica Josina.
- Início do eclipse penumbral: 12h28
- Início do eclipse parcial: 13h27
- Início do eclipse total: 14h31
- Máximo do Eclipse total: 15h12
- Fim do eclipse total: 15h53
- Fim do eclipse parcial: 16h57
- Fim do eclipse penumbral: 17h55
