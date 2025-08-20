Eclipse lunar mais longo do ano terá 82 minutos de duração

Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total - (crédito: Ed Alves/CB)

O eclipse lunar total mais longo deste ano vai acontecer na noite de 7 para 8 de setembro. O fenômeno não será visível no Brasil, pois a Lua estará abaixo do horizonte, mas será transmitido ao vivo no canal do Youtube do Observatório Nacional, por meio do programa O céu em sua casa. O eclipse total vai durar 82 minutos.

Esse fenômeno será visível na Europa, Ásia, extremo leste da África e Austrália. Segundo a astrônoma Josina Nascimento, os eclipses lunares acontecem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a Lua estará saindo da sombra da Terra”, explica Josina.

O eclipse lunar total será transmitido, no horário de Brasília, da seguinte forma:

Início do eclipse penumbral: 12h28

Início do eclipse parcial: 13h27

Início do eclipse total: 14h31

Máximo do Eclipse total: 15h12

Fim do eclipse total: 15h53

Fim do eclipse parcial: 16h57

Fim do eclipse penumbral: 17h55