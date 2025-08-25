Saiba por que as frutas são grandes aliadas do funcionamento intestinal

O alto teor de fibras, como pectina e lignina, não só ajuda na hidratação das fezes, mas também combate a prisão de ventre, promovendo um bom funcionamento intestinal. - (crédito: Pixabay)

Desde o começo dos tempos, as frutas são um dos principais alimentos consumidos pelo ser-humano. De formas, cores e tamanhos variados, esses alimentos crescem pelo mundo todo, cada qual com seu aspecto único em sabor, cheiro e nutrição.

Leia também: Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

O homem faz alterações genéticas nesses alimentos há 10 mil anos, desde a época em que dominou a agricultura. Os “snacks da natureza” acompanham nossa dieta há tanto tempo, que já não é mais possível encontrá-los da sua forma original. A banana, por exemplo, em sua versão original, é pequena, com pouca “carne” e cheia de sementes.

Ao longo dos séculos, os humanos foram descobrindo as qualidades das frutas para a saúde, e os benefícios que cada uma trazia em situações diversas. Ricas em fibras e nutrientes são ótimos reguladores naturais para a flora intestinal.

Em entrevista ao Correio, a nutricionista Gabrieli Comachio destaca que algumas frutas são mais eficientes para manter o bom funcionamento do intestino.

“As frutas fontes de fibras solúveis e insolúveis contribuem de forma importante para a nutrição da microbiota intestinal. Especialmente aquelas que podem ser consumidas com casca, como: maçã, pêssego, damasco e frutas vermelhas e arroxeadas como: morango, acerola, framboesa, amora e jabuticaba.” pontuou Gabrieli.

Já para prisão de ventre são recomendadas frutas ricas em fibras e contém grandes porções de água. Essas frutas estimulam os movimentos naturais do intestino, contribuindo para uma boa saúde intestinal. Veja os benefícios na lista:

Mamão

O mamão é conhecido por ser uma fruta boa para a constipação. Contendo altas quantidades de água e fibra, essa fruta também é rica em papaína, uma enzima que melhora a absorção dos nutrientes e diminuí na produção de gases.

Laranja

Por ser composta basicamente por água e fibras, a laranja é um ótimo alimento para prisão de ventre. Além disso, o alimento possuí substâncias que equilibram a microbiota intestinal, favorecendo o ambiente para bactérias benéficas.

Jaca

Também rica em fibras, a jaca é extremamente eficiente para uma boa saúde intestinal. Suas propriedades ajudam a formar o bolo fecal, além de facilitar no processo de digestão e contribuir na redução do colesterol.

Ameixa

A ameixa possui uma substância chamada sorbitol, um tipo de açúcar que tem efeitos laxantes. Também são ricas em fibras solúveis e insolúveis, o que contribui para o amolecimento das fezes.

Kiwi

O kiwi é uma fruta cítrica, também rica em fibras. Essa fruta é frequentemente associada ao aumento do número de vezes que o indivíduo vai ao banheiro.

Manga

Além de serem ótimas contra a constipação por sua alta quantidade de fibras, as mangas também são conhecidas por aumentar a imunidade, diminuir os riscos de problemas de visão e fazer bem para a pele.

Abacaxi

O abacaxi tem altas quantidades de água e fibras, favorecendo um melhor trânsito intestinal. Possuí a enzima bromelina, que possuí propriedades anti-inflamatórias, além de auxiliar na digestão.

*Estagiário sob supervisão de Luciana Corrêa