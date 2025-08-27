Especialista detalha características do câncer de mama, que acomete Damares Alves

"E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente", escreveu a parlamentar - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou nesta quarta-feira (27/8) que recebeu um diagnóstico de câncer de mama. Segundo a parlamentar, os médicos descobriram a doença ainda na fase inicial. “Estou passando muito bem por todo este processo, pois tive diagnóstico precoce”, relatou Damares, que incentivou as mulheres a fazer exame de mamografia.

“E essa não é uma notícia fácil para ninguém, mas decidi encarar de frente”, escreveu a parlamentar. No anúncio, Damares afirmou que fez cirurgia para retirada do tumor e que vai iniciar sessões de radioterapia.

A oncologista Gabrielle Scattolin explica que o câncer de mama é uma doença heterogênea, caracterizada pela presença de vários subtipos. O tratamento varia de acordo com o subtipo, sendo os mais tradicionais da quimioterapia, a radioterapia e as cirurgias. “Hoje em dia, a gente conta com vários outros recursos, como drogas-alvo, imunoterapia e vários outros recursos para poder tratar o câncer de mama, mesmo nos casos mais avançados”, explica.

O fundamental, ressalta a médica, é fazer exames regulares para detectar uma possível lesão logo no início. “Todos os cânceres que forem diagnosticados precocemente, eles podem ser curados”, afirma.

Por isso, a importância da mamografia. No anúncio, Damares faz um apelo para que mais mulheres façam o autoexame e, se possível, a mamografia. Gabrielle também ressalta a importância dos exames, mas alerta para as falhas no autoexame: “Ele pode trazer uma falsa sensação de segurança”. “Então, o que se preconiza é que mesmo mulheres com autoexame absolutamente normal façam a mamografia anual”, defende.

Além da mamografia, que a profissional afirma que deve ser feita regularmente a partir dos 40 anos, a ecografia pode ser um aliado. Segundo ela, a associação entre os dois exames pode aumentar em até 30% as chances de detectar lesões iniciais.

Alguns fatores de risco para a doença são tabagismo, consumo de álcool em excesso, sedentarismo e uso indiscriminado de hormônios. Fatores genéticos também podem influenciar, mas casos são raros.

Fique de olho

Algumas alterações perceptíveis no corpo podem ser um alerta, por isso, é importante estar atenta. Caso a paciente perceba algum desses sinais, o ideal é procurar um médico e evitar o autodiagnóstico. Confira alguns deles.



Nódulos palpáveis no seio;

Secreção anormal na mama;

Mudanças na textura da pele (que pode ficar com aspecto semelhante a uma casca de laranja);

Alterações no mamilo.