Senadora Damares Alves anuncia diagnóstico de câncer: "Requer muita coragem"

Segundo Damares, o diagnóstico foi confirmado há cerca de um mês. Contou que já iniciou o tratamento e que sua rotina parlamentar poderá sofrer ajustes em razão da condição física - (crédito: Saulo Cruz/Agência Senado)

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) revelou, nesta quarta-feira (27/8), que está com câncer. A congressista não especificou o tipo da doença durante a sessão. O anúncio foi feito em meio à reunião da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado, presidida pela parlamentar.



Damares afirmou que, devido ao estado de saúde, não conseguiria prosseguir com a condução dos trabalhos. “Eu estou no enfrentamento da doença. Estou tomando a coragem de fazer este anúncio público. Requer muita coragem”, declarou.









Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Damares Alves (@damaresalvesoficial)





Ainda segundo a senadora, o diagnóstico foi confirmado há cerca de um mês. Ela ressaltou que já iniciou o tratamento e que sua rotina parlamentar poderá sofrer ajustes em razão da condição física. “Hoje, na reunião mais cedo, eu fiz um anúncio público na outra comissão e acho justo eu fazer este anúncio aqui também”, acrescentou.

Ao comunicar o diagnóstico, Damares pediu compreensão dos colegas e solicitou o encerramento da sessão. “Estou em meu limite físico”, afirmou a senadora, visivelmente emocionada, ao justificar a decisão.

Damares Alves, que foi ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo de Jair Bolsonaro (PL), cumpre atualmente seu primeiro mandato no Senado pelo Distrito Federal. Ela é uma das principais lideranças do Republicanos e tem atuação marcada por pautas ligadas à proteção de crianças e à família. Até o momento, a assessoria da congressista não divulgou detalhes adicionais sobre o tratamento.

Confira momento em que ela anuncia diagnóstico:

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular