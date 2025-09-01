Setembro terá eclipse lunar total mais longo do ano e outros fenômenos

Setembro chegou e será um mês com diversos eventos astronômicos. O principal deles será o eclipse lunar total no domingo (7/9), com duração da fase total de 1 hora e 22 minutos — o mais longo do ano.

O eclipse será visto em todas as fases (penumbral, parcial e total) na metade oeste da Austrália, parte central da Europa e da Ásia, extremo leste da África, Antártica. Outras regiões do mundo verão somente as partes parciais ou penumbrais, seja anteriores ou posteriores ao eclipse total: leste da Ásia e da Austrália, África, leste da Europa.

No Brasil, o eclipse da Lua não será visto nem como total e nem como parcial. O fenômeno será visto somente como penumbral depois do eclipse total, com a Lua nascendo e somente no extremo leste do Brasil. Entretanto, durante o eclipse penumbral não se percebe diferença na luminosidade da Lua.

No entanto, os entusiastas de astronomia não precisam se preocupar, pois o Observatório Nacional vai retransmitir ao vivo no no YouTube as imagens do eclipse captadas em regiões onde o fenômeno poderá ser visto na íntegra. A transmissão terá início às 12h (horário de Brasília).

Em hora legal de Brasília, os horários serão os seguintes no dia 7 de setembro:

Início do eclipse penumbral: 12h28

Início do eclipse parcial: 13h27

Início do eclipse total: 14h31

Máximo do Eclipse total: 15h12

Fim do eclipse total: 15h53

Fim do eclipse parcial: 16h57

Fim do eclipse penumbral: 17h55

Segundo a astrônoma Josina Nascimento, os eclipses lunares ocorrem quando a Lua entra na sombra da Terra. Essa sombra é dividida em duas partes: a umbra, que é completamente escura por não receber nenhuma luz solar direta, e a penumbra, que ainda recebe alguma iluminação do Sol. Quanto mais “perfeito” é o alinhamento entre Sol, Terra e Lua, maior é a duração do eclipse total.

“Quando a Lua entra na penumbra, temos o eclipse penumbral, e quando entra na umbra, temos o eclipse parcial. Quando a Lua está totalmente dentro da umbra, ocorre o eclipse total. Todo eclipse total passa pelas fases penumbral e parcial antes e depois da fase total. Após o eclipse total há novo eclipse parcial e novo eclipse penumbral, pois a a Lua estará saindo da sombra da Terra”, explica a astrônoma.

O ponto alto será a fase total, quando a Lua ficará totalmente imersa na sombra da Terra e adquirirá a coloração avermelhada que caracteriza a chamada “Lua de Sangue”.

“A luz branca do Sol penetra na atmosfera e as cores azul e violeta são dispersadas pelos gases atmosféricos. Já as tonalidades mais próximas do vermelho conseguem atravessar com mais facilidade, conferindo à Lua essa coloração característica”, destaca Josina.

Veja outros eventos astronômicos de setembro:

Dia 01 – Conjunção entre o planeta Vênus e o aglomerado estelar de Presépio durante a aurora, na direção nordeste, na constelação de Câncer. Os astros estarão muitos próximos ao horizonte.

Dia 07 – Eclipse lunar total.

Dia 08 – A Lua com 98% de iluminação estará próxima ao planeta Saturno (com magnitude 0.6 – brilho aparente) na direção leste no céu. Observe-os a olho nu ou através de um par de binóculos na constelação de Peixes.

Dia 12 – A Lua com 68% de iluminação estará próxima ao aglomerado estelar das Plêiades (magnitude 1.2) no céu. Observe-os a olho nu ou através de um par de binóculos na constelação de Touro.

Dia 14 – A Lua, estará em sua fase Minguante às 15 horas e 32 minutos.

Dia 16 – Conjunção entre a a Lua e o planeta Júpiter antes do amanhecer, na direção nordeste, na constelação de Gêmeos. Os astros estarão muito baixos no horizonte. A Lua estará com 29% de iluminação.

Dia 19 – A Lua com 6% de iluminação estará próxima ao planeta Vênus (com magnitude aparente de -3.9) no céu. Observe-os a olho nu ou através de um par de binóculos na constelação de Leão. Também, uma ocultação lunar do planeta Vênus será visível sobre a África, Europa, oeste da Rússia, Canadá, Groenlândia e Ásia.

Dia 21 – A Lua estará em sua fase Nova, às 16 horas e 54 minutos. Neste ponto, a Lua ficará entre o nosso Planeta e o Sol, então seu lado brilhante estará voltado para longe da Terra. É o melhor momento para observação de estrelas porque a luz da Lua não prejudicará a visibilidade.

Dia 22 – Equinócio de Primavera no hemisfério sul (começo da primavera) às 15h19. O equinócio de setembro, marca o início do outono no Hemisfério Norte e o primeiro dia da primavera no Hemisfério Sul.

Dia 24 – Conjunção entre a Lua, que estará com 7% de iluminação, e o planeta Marte com (magnitude de 1.6 – brilho aparente) no começo da noite, na direção oeste, na constelação de Virgem.

Dia 27 – Conjunção da Lua com a estrela Antares, na constelação de Escorpião, no começo da noite, na direção oeste.

Dia 26 – Conjunção entre a Lua e o planeta Marte no começo da noite, direção oeste, na constelação de Virgem.

Dia 27 – A Lua, o planeta Marte e a estrela Spica formarão belo trio celeste no começo da noite, direção oeste, na constelação de Virgem.

Dia 29 – A Lua em sua fase Crescente às 20 horas e 53 minutos.

Lista elaborada pelo Planetário da Universidade Federal da Bahia*

