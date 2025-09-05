Comida vegana para cachorros tem qualidade, confirmam pesquisas

À medida que as dietas à base de plantas ganham popularidade na nutrição humana, a indústria de alimentos para os pets segue o exemplo, com as refeições veganas se tornando cada vez mais populares. Assim como os humanos, os cães são onívoros. Agora, um estudo da Universidade de Nottingham, no Reino Unido, descobriu que produtos sem origem animal na composição oferecem nutrição semelhante àqueles compostos por carne.

O estudo, liderado por Rebecca Brociek, da Escola de Medicina e Ciências Veterinárias, e publicado na revista Plos One, analisou a composição nutricional de 31 alimentos para cães à base de carne e plantas no Reino Unido. Os pesquisadores consideraram o teor total de proteína e aminoácidos individuais, ácidos graxos, vitamina D e todas as vitaminas do complexo B.

A análise mostrou que as dietas à base de plantas, quando formuladas corretamente, podem ser uma alternativa saudável e viável às opções de carne. Segundo os autores, isso é corroborado por estudos semelhantes realizados no Brasil e no Canadá.

Tanto as rações à base de plantas quanto as de carne apresentaram perfis nutricionais incompletos, diz o estudo. Notavelmente, as deficiências em dieta veganas espelharam aquelas comumente observadas em regimes do tipo para humano, como iodo e vitaminas do complexo B.

Na amostra, a maioria (66%) das dietas veterinárias com menor teor de proteína total também era deficiente em um ou mais aminoácidos essenciais. Casos isolados de não conformidade com as diretrizes nutricionais foram observados em todos os grupos de alimentos. Dos nutrientes testados, 55%, 16%, 24% e 100% dos alimentos atenderam a todas as diretrizes de aminoácidos, minerais, vitaminas do complexo B e vitamina D, respectivamente.

"Dietas veterinárias, propositalmente baixas em proteína bruta, frequentemente apresentam composição de aminoácidos essenciais abaixo do ideal. Esses dados fornecem novas informações importantes para tutores de cães de companhia alimentados com dietas à base de plantas ou veterinárias", disse Rebecca Brociek. Ela ressalta que cada animal é único, com necessidades alimentares variadas.