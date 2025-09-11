O que significa acordar com a boca seca?

Acordar com a boca seca pode parecer apenas um detalhe do sono, mas dentistas alertam que o sintoma pode ser um sinal importante de que algo não vai bem. A respiração bucal, o ronco, a apneia do sono e até doenças como diabetes podem estar por trás do ressecamento da boca ao acordar.

Segundo a dentista especialista em sono Lílian Carvalho, a principal causa está no modo como respiramos durante a noite. Ela explica que “quando a pessoa respira pela boca, o fluxo de ar resseca a mucosa, diminuindo a proteção natural da saliva”. Esse ressecamento pode ocorrer por obstruções nas vias aéreas, uso de certos medicamentos, pouca ingestão de água ou até pelo envelhecimento.

A dentista Ilana Marques reforça que a respiração bucal é um dos principais fatores, mas não o único. “Durante o sono, o fluxo constante de ar resseca as mucosas, especialmente em pessoas com ronco ou apneia”, afirma. Segundo ela, também existem causas ligadas à odontologia, como bruxismo, aparelhos ou próteses mal adaptados e até alterações nos freios orais que dificultam o fechamento completo da boca.

Risco para a saúde bucal e geral

O ressecamento da boca não afeta só o conforto do sono, também pode trazer consequências sérias. Ilana Marques alerta que “a saliva é fundamental para a proteção da boca: ela ajuda na limpeza, no equilíbrio do pH e na defesa contra bactérias. Quando há pouca saliva, aumentam os riscos de cáries, mau hálito, doença periodontal e até dificuldades na mastigação e na fala.”

Além disso, dormir de boca aberta pode ser sinal de distúrbios do sono. Para Lílian Carvalho, “o mais importante é não ignorar esse sinal. Quando é algo frequente, precisa ser investigado, porque a boca seca constantemente afeta não somente o sono, mas também a saúde bucal, saúde geral e a qualidade de vida dos pacientes”.

Quando procurar ajuda

Medidas simples podem ajudar a reduzir o problema, como manter-se hidratado, evitar álcool e cafeína à noite ou usar umidificador no quarto. No entanto, em muitos casos é necessário investigar a fundo. De acordo com Lílian Carvalho, “o primeiro passo é uma avaliação clínica detalhada feita pelo dentista do sono e o médico do sono. Se houver suspeita de distúrbio do sono, o exame mais indicado é a polissonografia”.

Ilana Marques acrescenta que o acompanhamento multidisciplinar pode ser decisivo. “Quando a causa é o ronco, a apneia ou uma alteração mais complexa, é importante buscar tratamento especializado. Muitas vezes, só o trabalho conjunto de dentista, otorrino e pneumologista garante o sucesso do tratamento”, diz.

Sintoma que não deve ser ignorado

Medicamentos de uso contínuo e doenças sistêmicas também podem agravar a boca seca. Ilana Marques lembra que “vários medicamentos reduzem o fluxo salivar, assim como doenças como diabetes e até tratamentos contra o câncer”.

Por isso, acordar com a boca seca não deve ser visto apenas como um detalhe do sono, mas como um sinal de que algo no organismo não está funcionando da melhor forma.



