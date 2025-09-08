Combinação de exercício físico e ômega-3 reduz infecção na raiz do dente

Combinação de exercício físico e ômega-3 reduz gravidade de infecção na raiz do dente - (crédito: Reprodução/Freepik)

A prática de exercício físico aliada à suplementação com ômega-3 melhora consideravelmente a resposta imune e diminui a gravidade da periodontite apical crônica. A inflamação no ápice do dente, como é chamada a ponta da raiz, e na região em volta dele tem como causa principal a cárie. Quando a cárie não é tratada, as bactérias chegam ao canal radicular do dente e o atravessam até o ápice, causando a periodontite apical. Essa condição leva à perda óssea na região.

Estudo publicado na revista Scientific Reports demonstra que a combinação entre exercício e uso de ômega-3 limitou a progressão bacteriana, reduziu a perda de tecido ósseo, modulou a liberação de citocinas pró-inflamatórias e estimulou a atividade de fibroblastos — células que criam e mantêm o tecido.

“Em ratos, o exercício físico isolado trouxe uma melhora sistêmica, regulando a resposta imune local. Além disso, quando associado à suplementação, diminuiu ainda mais o quadro destrutivo causado pela patologia endodôntica”, explica Ana Paula Fernandes Ribeiro, primeira autora do estudo.

Segundo os pesquisadores, o estudo traz novas evidências sobre os benefícios da atividade física e do ômega-3 para o sistema imune, com foco na saúde bucal.

“Para saber se o mesmo se daria com humanos, seria preciso um estudo clínico com um número significativo de pacientes. No entanto, somada aos inúmeros benefícios já comprovados da prática de exercícios físicos e do consumo de ômega-3, essa é mais uma evidência importante”, afirma Rogério de Castilho Jacinto, professor da Faculdade de Odontologia de Araçatuba da Universidade Estadual Paulista.

Com informações da Agência Fapesp*

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular