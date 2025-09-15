Mistério espacial: NASA responde a boatos sobre visitante interestelar

Imagem do cometa 3I/ATLAS feita pelo Hubble em 21 de julho de 2025, quando o visitante interestelar estava a 445 milhões de quilômetros da Terra - (crédito: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA))

A NASA respondeu às especulações do professor de Harvard Avi Loeb de que o objeto 3I/ATLAS poderia ser uma nave espacial enviada por civilizações extraterrestres. Segundo a agência, os dados reunidos até agora mostram que o corpo celeste é um cometa natural, o terceiro visitante interestelar confirmado pela ciência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O 3I/ATLAS foi descoberto em 1º de julho e impressionou por sua velocidade, quase o dobro da registrada nos anteriores, Oumuamua e Cometa Borisov. Com núcleo estimado em 5,6 quilômetros, ele também é muito maior que os outros dois objetos já observados fora do Sistema Solar.

Loeb, conhecido por teorias polêmicas, sugeriu que o corpo poderia ser uma sonda alienígena com intenções hostis, apoiando-se em hipóteses de ficção científica. A comunidade científica, no entanto, rejeitou a ideia. “Ele tem uma cabeleira empoeirada, se comporta e parece um cometa em quase todos os aspectos. As evidências são esmagadoras de que se trata de um corpo natural”, afirmou Tom Statler, cientista-chefe da NASA para pequenos corpos do Sistema Solar, em entrevista ao The Guardian.

Leia também: O escudo invisível da Amazônia contra 27 doenças

Os astrônomos seguem acompanhando a passagem do 3I/ATLAS, considerado o cometa mais rápido já visto. A agência garante que o objeto não oferece riscos à Terra.