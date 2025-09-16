O que significa acordar com cólica no meio da noite?

Acordar com cólica abdominal no meio da madrugada é uma experiência comum e que pode prejudicar o sono. Esse desconforto, apesar de comum, pode ser um alerta que pode gerar questionamentos sobre a saúde do corpo.

A gastroenterologista Daniela Carvalho explica que a cólica abdominal, “é uma dor que aparece em ondas, vem e vai, ao contrário de uma dor contínua". "Pode ser leve, moderada ou até bastante forte. Geralmente, está relacionada ao funcionamento do intestino, à digestão ou a contrações da musculatura abdominal”, detalha.

Leia também: Dicas infalíveis para aliviar a cólica

O problema é quando essa dor interrompe o sono. “A dor abdominal noturna costuma ser mais intensa. Entre as causas comuns estão úlceras no estômago ou no duodeno, que pioram durante a noite porque o estômago está vazio”, conta a médica. Além disso, o refluxo gastroesofágico pode se intensificar quando a pessoa está deitada, enquanto cálculos na vesícula e pedras nos rins também estão entre os responsáveis por crises dolorosas que acordam o paciente.

Nesses casos, é importante estar atento a sinais de alerta. “Quando a dor é forte e repetida, ou aparece junto com perda de peso, vômitos, sangue nas fezes, febre ou falta de apetite, é hora de procurar ajuda médica”, orienta Daniela.

Leia também: Mulher fica em coma após tomar remédio para cólica

Ela ressalta ainda que doenças como gastrite, refluxo e úlcera são causas frequentes desse tipo de dor noturna. “No caso da úlcera, é bem característico o paciente acordar de madrugada, justamente porque o estômago está vazio. Por isso, a dor abdominal noturna nunca deve ser banalizada”, afirma.

Pequenas alterações na rotina podem evitar esses episódios. A especialista recomenda evitar refeições noturnas pesadas ou gordurosas, diminuir o consumo de álcool, café e alimentos condimentados, e não se deitar imediatamente após o jantar. O ideal é aguardar de duas a três horas depois da última refeição antes de ir para a cama. Uma alimentação balanceada e a prática de exercícios físicos também são cruciais.

Se a dor virar um incômodo frequente, a orientação é clara: procurar um especialista. “A cólica abdominal que acorda o paciente é o corpo avisando que algo não vai bem. Identificar a causa com a ajuda de um gastroenterologista é fundamental para tratar o problema”, conclui Daniela Carvalho.

Estagiária sob supervisão de Mariana Niederauer