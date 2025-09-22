"Gaio-grue": raríssima ave híbrida selvagem é descoberta nos EUA

Um pássaro incomum que reúne as cores de um gaio-azul, nativo e clima tropical, e o porte de um gaio-verde, de um clima temperado, foi identificado no Texas, nos Estados Unidos, marcando o primeiro registro de um híbrido selvagem entre as duas espécies, devido ao acasalamento natural entre as duas espécies. O caso, descrito por biólogos da Universidade do Texas em Austin na revista Ecology & Evolution, é apontado como consequência direta das mudanças climáticas, que vêm alterando a distribuição geográfica das aves.

A descoberta ocorreu após uma moradora de um subúrbio ao norte de San Antonio publicar uma foto granulada da ave em uma rede social, com máscara preta e o peito branco. Os pesquisadores foram até o local e, após dois dias de tentativas, conseguiram capturar o animal com o uso de uma rede de neblina, equipamento de malha invisível ao voo. Amostras de sangue confirmaram que se trata de um macho híbrido, filho de um gaio-azul (Cyanocitta cristata) e de uma fêmea de gaio-verde (Cyanocorax yncas).

Até então, só havia registro de um cruzamento semelhante, feito em cativeiro na década de 1970 e preservado no Museu de Ciência e História de Fort Worth. “Acreditamos que este seja o primeiro vertebrado observado que se hibridizou como resultado da expansão de suas áreas de distribuição devido, pelo menos em parte, às mudanças climáticas”, afirmou Brian Stokes, estudante de pós-graduação em ecologia, evolução e comportamento na Universidade do Texas e autor principal do estudo.

Além disso, observou que os híbridos vertebrados do passado eram o resultado da atividade humana, como a introdução das espécies invasoras ou a recente expansão da área de distribuição de uma espécie para outra (como os ursos polares e os ursos-cinzentos).

Os gaios-azuis costumavam habitar apenas as florestas temperadas do leste dos Estados Unidos, enquanto os gaios-verdes eram restritos aos trópicos da América Central, alcançando apenas o extremo sul do Texas. Com o aquecimento global, as duas espécies passaram a expandir territórios, os primeiros para o Oeste e os segundos para o Norte, e hoje se encontram na região de San Antonio.

O híbrido, apelidado de “gaio-grue”, desapareceu por alguns anos após a captura e foi novamente avistado no mesmo quintal em junho de 2025. O caso se soma a outros registros de hibridização na natureza, como o “grolar” (urso-pardo e urso-polar), o “coywolf” (coiote e lobo) e o “narluga” (narval e beluga).