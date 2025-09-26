Convivência com cães protege crianças contra doença respiratória

Bebês expostos a alérgenos caninos em casa apresentam menor risco de desenvolver asma aos 5 anos, segundo uma pesquisa canadense apresentada no Congresso da Sociedade Respiratória Europeia (ERS) em Amsterdã, Holanda. Os cientistas também estudaram se a presença de gatos surtiria o mesmo efeito, mas não encontraram evidências de proteção contra a doença.

A asma é uma doença respiratória crônica muito comum em crianças, com as taxas mais altas nos primeiros quatro anos de vida. É causada por interações complexas entre fatores genéticos e o ambiente, incluindo infecções, alergias e poluição do ar. "As crianças passam a maior parte do tempo em ambientes fechados, então, nesta pesquisa, queríamos estudar alérgenos em casa. Eles são um importante fator de risco que poderíamos potencialmente alterar para reduzir a asma", diz Jacob McCoy, do Hospital for Sick Children (SickKids) em Toronto.

A pesquisa incluiu um grupo de 1.050 crianças. Os pesquisadores analisaram amostras de poeira das casas onde elas viviam, coletadas quando tinham entre 3 e 4 meses de vida. Para cada participante, os cientistas mediram as quantidades de três alérgenos potenciais: Can f1 (uma proteína liberada na pele e saliva de cães), Fel d1 (uma proteína liberada na pele e saliva de gatos) e endotoxina (uma molécula na superfície de bactérias).

Função

Quando as crianças tinham 5 anos, foram avaliadas quanto à asma por um médico. A função pulmonar foi medida de acordo com a quantidade de ar que conseguiam expirar em um segundo após uma inspiração profunda. Também foram coletadas amostras de sangue para avaliação quanto aos fatores de risco genéticos para doenças respiratórias.

Os pesquisadores descobriram que bebês expostos a níveis mais elevados do alérgeno canino Can f1 tiveram um risco cerca de 48% menor de desenvolver asma aos 5 anos, em comparação com os demais. Além disso, os exames mostraram que essas crianças tinham melhor função pulmonar. O efeito protetor foi ainda mais forte entre aquelas com maior risco genético para a enfermidade respiratória.

"Não sabemos por que isso acontece; no entanto, sabemos que, uma vez que uma pessoa se torna sensível a alérgenos de cães, os sintomas da asma podem piorar", afirma McCoy. "Isso sugere que a exposição precoce a alérgenos de cães pode prevenir a sensibilização, talvez alterando o microbioma nasal — a mistura de micróbios que vivem dentro do nariz — ou por algum efeito no sistema imunológico."