Em condição raríssima, bezerra nasce com duas cabeças em SC

Ainda não se sabe se a bezerra tem dois cérebros ou como funciona o sistema respiratório. Condição rara é conhecida como diprosopia - (crédito: Reprodução Redes Sociais)

Uma bezerra recém nascida surpreendeu a comunidade de Linha São Jorge, em Belmonte, no extremo-oeste de Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (25/9): o animal nasceu com duas cabeças. A condição genética rara é conhecida como diprosopia.

O animal foi levado à clínica veterinária da Universidade do Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste (Unoesc), para receber atendimento especializado. O perfil da clínica nas redes sociais publicou um vídeo mostrando a bezerra sob observação de médicos.

“É uma malformação congênita rara, causada por um erro no desenvolvimento embrionário”, diz a publicação. “Pode estar associado a fatores genéticos, ambientais, toxinas, vírus ou deficiências nutricionais, mas muitas vezes, a causa exata não é identificada”.

Apesar de ter quatro olhos, dois focinhos e duas bocas, ainda não se sabe se a bezerra tem dois cérebros ou como funciona o sistema respiratório. Um outro vídeo que circula nas redes mostra o filhote sendo alimentado na clínica.

O professor Jackson Preuss, da Unoesc, explicou ao G1 que as possibilidades do animal sobreviver são baixas. “Por ser um caso raro, não é algo que tem sucesso naturalmente dentro das espécies”, afirma. “Então, são extremamente raríssimos os casos de animais que conseguem permanecer com essa condição”.