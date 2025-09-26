InícioCiência e Saúde
Em condição raríssima, bezerra nasce com duas cabeças em SC

Chances de sobrevivência do animal são baixas, segundo especialista

Ainda não se sabe se a bezerra tem dois cérebros ou como funciona o sistema respiratório. Condição rara é conhecida como diprosopia - (crédito: Reprodução Redes Sociais)
Uma bezerra recém nascida surpreendeu a comunidade de Linha São Jorge, em Belmonte, no extremo-oeste de Santa Catarina, na manhã da última quinta-feira (25/9): o animal nasceu com duas cabeças. A condição genética rara é conhecida como diprosopia.

O animal foi levado à clínica veterinária da Universidade do Oeste de Santa Catarina, em São Miguel do Oeste (Unoesc), para receber atendimento especializado. O perfil da clínica nas redes sociais publicou um vídeo mostrando a bezerra sob observação de médicos.

“É uma malformação congênita rara, causada por um erro no desenvolvimento embrionário”, diz a publicação. “Pode estar associado a fatores genéticos, ambientais, toxinas, vírus ou deficiências nutricionais, mas muitas vezes, a causa exata não é identificada”.

Apesar de ter quatro olhos, dois focinhos e duas bocas, ainda não se sabe se a bezerra tem dois cérebros ou como funciona o sistema respiratório. Um outro vídeo que circula nas redes mostra o filhote sendo alimentado na clínica.

O professor Jackson Preuss, da Unoesc, explicou ao G1 que as possibilidades do animal sobreviver são baixas. “Por ser um caso raro, não é algo que tem sucesso naturalmente dentro das espécies”, afirma. “Então, são extremamente raríssimos os casos de animais que conseguem permanecer com essa condição”.

Junio Silva

Repórter

Jornalista graduado pelo IESB. Tem experiência como repórter, consultor de comunicação e conteudista. Entusiasta da cultura, artes e política.

Por Junio Silva
postado em 26/09/2025 21:26 / atualizado em 26/09/2025 21:41
