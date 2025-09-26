Brasil bate recorde em transplantes, mas recusa familiar ainda limita doações

Embora o Brasil ocupe a terceira posição mundial em número absoluto de transplantes, atrás apenas de Estados Unidos e China, o país ainda está entre o 20º e o 30º lugar quando a comparação é feita por milhão de habitantes - (crédito: Anna Bizon )

O Brasil registrou, no primeiro semestre de 2025, a maior marca de transplantes de sua história: foram 14,9 mil procedimentos, segundo dados divulgados na última quinta-feira (25/9) pelo Ministério da Saúde. O número representa crescimento de 21% em relação a 2022. Apesar do avanço, o país ainda enfrenta um desafio decisivo: 45% das famílias se recusam a autorizar a doação de órgãos.

As medidas foram anunciadas às vésperas do Dia Nacional da Doação de Órgãos, celebrado em 27 de setembro, data criada para incentivar a reflexão sobre a importância desse gesto capaz de salvar vidas.

Para enfrentar o gargalo, a pasta lançou o "Programa Nacional de Qualidade na Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes" (Prodot), que passa a reconhecer e valorizar equipes hospitalares envolvidas na identificação de potenciais doadores, na logística e, sobretudo, no diálogo com familiares em um dos momentos mais delicados.

“O objetivo é dar segurança às famílias e mostrar que o Sistema Nacional de Transplantes é sólido e reconhecido mundialmente. Queremos que cada profissional que aborda uma família seja também um porta-voz dessa confiança”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha em comunicado oficial.

Além do Prodot, o governo anunciou a criação da Política Nacional de Doação e Transplantes (PNDT), pela primeira vez formalizada em portaria específica desde 1997. O conjunto de medidas prevê R$ 20 milhões em investimentos anuais e inclui a incorporação de novos procedimentos no SUS, como o transplante multivisceral e o uso de membrana amniótica para tratamento de queimaduras graves.

Também foram regulamentados transplantes de intestino delgado, adotado o uso da prova cruzada virtual para maior segurança imunológica e definidos critérios de prioridade para pacientes com maior dificuldade de compatibilidade.

O maior sistema público do mundo, mas com entraves

Embora o Brasil ocupe a terceira posição mundial em número absoluto de transplantes, atrás apenas de Estados Unidos e China, o país ainda está entre o 20º e o 30º lugar quando a comparação é feita por milhão de habitantes.

“Um dos grandes problemas é que apenas um em cada cinco potenciais doadores com morte encefálica chega a ser notificado”, explica José Eduardo Afonso Jr., coordenador do Programa de Transplantes do Hospital Israelita Albert Einstein. Segundo ele, além da falta de notificação, a recusa familiar ainda representa cerca de 40% dos casos.

Afonso ressalta que há uma enorme heterogeneidade regional. “Enquanto estados como Paraná e Santa Catarina têm índices comparáveis aos melhores do mundo, há unidades da federação que passam um ano inteiro sem registrar uma única doação.”

Entre as medidas consideradas prioritárias, o especialista cita auditoria em hospitais com alto volume de traumas, capacitação de equipes para diagnóstico de morte encefálica e educação da população sobre o tema.

O desafio do “sim”

Atualmente, mais de 80 mil pessoas aguardam um transplante no Brasil. A campanha nacional deste ano, lançada pelo Ministério da Saúde, reforça a importância de conversar com a família sobre a decisão. Com o mote “Doação de Órgãos. Você diz sim, o Brasil inteiro agradece”. A iniciativa dá voz a familiares que autorizaram a doação e a profissionais que transformam esse gesto em vidas salvas.