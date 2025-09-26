Cometa 3I/Atlas muda de cor e impressiona cientistas

O visitante mais inusitado do nosso Sistema Solar voltou a impressionar os cientistas. Imagens recentes mostram que o cometa interestelar 3I/Atlas mudou de cor. Passou do vermelho para um tom verde-esmeralda. Ainda não há uma resposta sobre a mudança, mas a comunidade científica tem diferentes hipóteses.

As imagens foram capturadas em 7 de setembro pelos fotógrafos amadores Michael Jäger e Gerald Rhemann, que registraram o corpo cósmico durante o fenômeno da “Lua de Sangue” na Namíbia. O que era um simples registro se tornou uma surpresa ao perceberem a diferente coloração na coma, a nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo do cometa.

É importante destacar que não é incomum a coloração verde em cometas. Isso ocorre, geralmente, quando esses objetos se aproximam do Sol, o que faz com que as moléculas de carbono diatômico (C²), absorvam a luz ultravioleta e emitam a verde. Mas, se tratando do cometa “mais estranho do Universo”, a explicação não poderia ser tão simples.

Diferentemente dos demais cometas, o 3I/Atlas tem baixa concentração de C², o que indica que outros fenômenos podem estar por trás da mudança.

A hipótese do professor de astrofísica da Universidade de Harvard Avi Loeb é de que a transformação está ligada a um aumento na produção de cianeto. O cientista aponta que, segundo registros do Very Large Telescope em 25 de agosto, o “produção de cianeto e níquel sem ferro aumentou drasticamente” conforme o objeto se aproxima do Sol.

Esse é apenas um dos mistérios envolvendo o 3I/Atlas desde o primeiro registro, em julho. As anomalias levaram o professor Avi Loeb a questionar se o cometa interestelar se tratava, na verdade, de uma nave extraterrestre. A hipótese foi respondida pela Nasa, que afirmou que o corpo cósmico, segundo as informações reunidas até o momento, é, de fato, um cometa natural.

Essa é apenas o terceiro cometa interestelar já avistado na nossa galáxia e o maior até então, com um núcleo de cerca de 5,6 quilômetros e massa 33 bilhões de toneladas. Mas os astrônomos e os amantes de astronomia vão ter que segurar a curiosidade um pouco, isso porque, no fim de outubro, o 3I/Atlas vai passar por trás do Sol e fora do nosso campo de visão. Ele deve voltar a ser observável em dezembro, com muitas novidades para explorar.