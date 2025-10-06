Startup brasiliense firma acordo com a Índia para lançamento de satélites

O NSIL, com quem o acordo foi firmado, é o braço comercial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO). O foguete que fará os lançamentos, o Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), é indiano - (crédito: All to Space / Divulgação)

A startup brasiliense do setor espacial, a All to Space firmou nessa quarta-feira (1º/10) um acordo com a New Space in India Limited (NSIL) para o lançamento de cinco satélites de comunicação. A cerimônia de assinatura ocorreu durante o Congresso Internacional de Astronáutica (IAC), sediado em Sdyney, na Austrália.

Leia também: Cientistas detectam a grande onda que perturba a Via Láctea



O NSIL, com quem o acordo foi firmado, é o braço comercial da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO). O foguete que fará os lançamentos, o Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), é indiano.

Segundo ressaltou a empresa brasileira, o projeto fará com que escolas e universidades se comuniquem de forma direta com a constelação, "participando de projetos práticos de rastreamento e recepção de dados". Os satélites foram desenvolvidos simultaneamente pelos estados do Maranhão, Minas Gerais, Distrito Federal e São Paulo.



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A All to Space também afirma que os cinco satélites compõem um projeto de educação espacial chamado Constelação Educacional. Feito por meio de uma parceria com a Ideia Space, tem ainda como objetivo "inspirar estudantes de todo o Brasil, além de promover o interesse em ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM)".

"Assinar este contrato aqui, em um momento em que Sydney é o coração pulsante do setor espacial no mundo, e na presença de autoridades que tanto apoiam nosso setor, é a validação de um sonho", afirmou Leonardo Souza, CEO da All to Space, em nota.

"Estamos levando o futuro do Brasil para a órbita. Esta constelação, desenvolvida por talentos de diversas regiões do nosso país, levará o espaço diretamente para a sala de aula, inspirando a próxima geração de engenheiros e cientistas brasileiros", completou.

Leia também: 3I/ATLAS bate recorde de cometa mais pesado já registrado



O evento contou com a presença da Agência Espacial Brasileira e de lideranças do poder legislativo brasileiro. Estiveram por lá o Diretor de Gestão de Portfólio da Agência Espacial Brasileira (AEB), Rodrigo Leonardi, além de uma comitiva da Câmara dos Deputados, liderada pelo Presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação, o Deputado Federal Ricardo Barros (PP/PR). O ex-ministro da Ciência, Celso Pansera, foi outro a comparecer.