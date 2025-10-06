"Tatuagem nos dentes": tendência viraliza e levanta alerta entre dentistas

Uma nova moda entre jovens chineses vem chamando atenção e preocupando especialistas. São as chamadas “tatuagens dentárias”, desenhos e frases gravadas em coroas dentárias feitas sob medida, muitas delas produzidas em impressoras 3D. A ideia começou como uma ação promocional de clínicas odontológicas, mas acabou virando febre nas redes sociais, com vídeos exibindo dentes estampados com corações, estrelas e até frases como “fique rico” e “garanta o sucesso”.

A cirurgiã-dentista Bruna Conde explica que essa tendência preocupa profundamente. “Estamos falando de um procedimento que altera permanentemente a estrutura dentária para fins puramente estéticos, sem considerar as implicações biológicas a longo prazo”, afirma.

Segundo ela, o desgaste do esmalte dentário, necessário para a fixação da coroa gravada, é irreversível. “O esmalte não se regenera naturalmente. Além disso, o procedimento pode causar hipersensibilidade severa, inflamações gengivais e até necrose pulpar”, completa.

A tecnologia de impressão 3D usada nessas coroas, embora moderna, não foi desenvolvida para aplicações estéticas experimentais. “Os materiais precisam ser biocompatíveis e aprovados para uso oral prolongado, o que nem sempre acontece nesses casos. Há risco de reações alérgicas e acúmulo bacteriano”, alerta Bruna.

A dentista e professora Maria Letícia Bucchianeri reforça que os dentes não são “acessórios de moda”. Ela explica que coroas impressas exclusivamente como adereços podem comprometer a mastigação, a dicção e até facilitar fraturas dentárias. Além disso, se mal encaixadas, acumulam placa bacteriana e provocam gengivites que podem evoluir para quadros mais graves, como periodontite, doença que, em longo prazo, está associada até a problemas cardíacos e partos prematuros.

No Brasil, segundo as especialistas, esse tipo de modificação não tem regulamentação e pode, inclusive, ser enquadrado como infração ética se realizado por profissionais. “O Código de Ética Odontológico é claro: a prática de procedimentos sem necessidade, apenas por apelo estético, é proibida. O objetivo da odontologia é a promoção da saúde, não o lucro nem a viralização nas redes”, ressalta Maria Letícia.

Para jovens atraídos pela estética ousada, Bruna Conde recomenda cautela e reflexão. “Os dentes são estruturas vivas, com vasos e nervos. Não são acessórios substituíveis. Tendências passam, mas os danos à saúde bucal podem durar para sempre.”

Maria Letícia concorda. “Nenhum desejo estético deve estar acima da saúde. Há outras formas de expressão que não colocam em risco o nosso corpo. A saúde bucal é parte da saúde geral e deve ser tratada com responsabilidade.”

Outros tipos

Além do método de uso de coroas dentárias, surgiram os adesivos, que são meios temporários de tatuar o dente também, o efeito tem duração de 12h, porém para garantir a duração é necessário que não haja higienização bucal durante o período.

Nos comentários de um dos vídeos que viralizaram, as reações foram mistas. “Meu sonho”, escreveu uma seguidora. Outro ironizou: “Ótimo, agora você tem uma cárie”. Houve ainda quem se impressionasse com a falta de higiene: “Nossa, 12 horas sem escovar os dentes?”, comentando sobre uma das etapas do processo.