3I/Atlas: astrônomo amador encontra o cometa no céu de Marte

A partir de análise de imagens e dados do rover Perseverance divulgados pela Agência Espacial dos Estados Unidos, a Nasa na sigla em inglês, um astrônomo amador afirma ter avistado o cometa interestelar 3I/Atlas no céu de Marte. As fotos foram tiradas por uma câmera posicionada no alto de um mastro do veículo, que auxilia o rover na condução.

I think Perseverance may have spotted interstellar comet 3I/Atlas last night from Mars! After stacking 20 images from Mastcam-Z, I found a faint smudge of light in the constellation Corona Borealis close to the location where the comet was expected. ???? Credit: NASA/JPL-Caltech/ASU/Simeon Schmauß



O 3I/Atlas foi descoberto em 10 de julho deste ano, e é muito maior que outros visitantes interestelares que já passaram pelo sistema solar como os cometas Oumuamua e Borisov. Além do tamanho surpreendente, a velocidade do cometa é de quase o dobro a de seus “irmãos”, atravessando o espaço a cerca de 210 mil km/h.

A alta velocidade confirma que o objeto não orbita o Sol e veio de outro sistema estelar. Estima-se que apenas o núcleo do cometa tenha cerca de 5,6 quilômetros de diâmetro e um peso de 33 bilhões de toneladas.

Desde seu primeiro avistamento, a comunidade astronômica vem rastreando o cometa a partir da liberação de gases à medida que fica mais próximo do Sol formando assim sua “cabeleira”. O objeto saiu do campo de visão da Terra e só voltará a ser observável do nosso planeta no fim do ano.

Apesar disso, com o uso de satélites e câmeras instaladas em outros planetas, como as do rover, possibilitam que os cientistas possam analisar não apenas os fatos observáveis da Terra como também de ângulos fora dela. Na sexta-feira (3/10), o cometa chegou a uma distância de 29 milhões de quilômetros de Marte, maior aproximação já registrada do objeto com o planeta vermelho. Já as fotos, foram tiradas no dia seguinte (4/10), no horário solar médio local de 21:33:39.

A Nasa não publicou informações confirmando a identidade do objeto, apenas as imagens com a data, local e meio que foram tiradas. Em seu site, a empresa espacial americana informou que não está em funcionamento. "Status Operacional da Nasa: A Nasa está atualmente FECHADA devido a uma falha no financiamento governamental".

Há também a discordância entre os cientistas, segundo o especialista em astronomia do portal científico IFLScience, Alfredo Carpineti, é possível que o objeto seja um dos orbitadores de Marte. Ele explica que realmente há algo se movendo nas imagens, mas o objeto é rápido demais para ser um cometa.

A teoria de que o objeto poderia ser o cometa 3I/Atlas foi apresentada na rede social Bluesky, pelo astrônomo amador Simeon Schmauß. "Acho que o Perseverance pode ter avistado o cometa interestelar 3I/Atlas ontem à noite em Marte. Depois de empilhar 20 imagens da Mastcam-Z, encontrei uma tênue mancha de luz na constelação de Corona Borealis, perto do local onde o cometa era esperado.", publicou Schmauß.

