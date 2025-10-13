"Número 16": o que tornou possível a aranha mais velha do mundo viver tanto

A aranha mais velha já registrada no mundo viveu por 43 anos, superando o recorde anterior, que pertencia a uma tarântula mexicana de 28 anos. O registro foi alcançado durante um estudo populacional de longo prazo. A aranha, chamada de "número 16", morreu em 2018.
Agora, uma pesquisa publicada no Pacific Conservation Biology Journal, revelou informações cruciais sobre o que permitiu a essa criatura de oito patas alcançar uma longevidade tão extensa. Leanda Mason, autora principal do estudo pela School of Molecular and Life Sciences na Curtin University, destacou que a vida significativa da aranha escavadeira permitiu investigar melhor o comportamento e a dinâmica populacional.
Segredo para a longa vida está diretamente ligado a história de vida da "número 16". Por meio da pesquisa detalhada, foi possível determinar que a extensa longevidade da aranha-tecedeira se deve a uma combinação de fatores:
- Sedentarismo: A natureza sedentária da aranha contribui para a sua sobrevivência.
- Baixo metabolismo: Aranhas tecedeiras possuem metabolismos lentos.
- Habitat preservado: Elas vivem em mata nativa e não desmatada ("uncleared, native bushland").
A professora associada Grant Wardell-Johnson, coautora do estudo pela Curtin University, explicou que as características comportamentais da aranha contribuíram para a sua sobrevivência na Austrália. Ele observou que essas aranhas "exemplificam uma abordagem de vida em paisagens antigas".
Este projeto de pesquisa de longo prazo, essencial para a descoberta, foi iniciado originalmente em 1974 por Barbara York Main. Barbara monitorou a população de aranhas por mais de 42 anos na região de Central Wheatbelt, no Oeste da Austrália. A equipe da Curtin University continuou a pesquisa de Barbara, agora com 88 anos, e conseguiu reunir informações sobre a idade e a causa da morte da aranha, além de uma melhor compreensão de sua história de vida.
A morte da aranha de 43 anos não apenas quebra o recorde mundial, mas também ressalta a importância de estudos de longo prazo para entender como diferentes espécies vivem no ambiente australiano. A pesquisa contínua é usada para determinar como as pressões futuras das mudanças climáticas e do desmatamento poderão impactar a espécie.