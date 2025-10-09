Cientistas descobrem aranha rara, meio macho, meio fêmea

Nome da nova espécie, Inazuma, é uma referência ao personagem de mesmo nome do mangá japonês One Piece, conhecido por alternar entre aparências masculinas e femininas - (crédito: Reprodução/Zootaxa)

Cientistas anunciaram recentemente a identificação de uma nova espécie de aranha no distrito de Nong Rong, no oeste da Tailândia. Batizada de Damarchus inazuma, a aranha pertence ao gênero Damarchus Thorell, um grupo de aranhas migalomorfas. A descoberta foi registrada na revista científica Zootaxa.

Segundo o estudo, a Damarchus inazuma apresenta dimorfismo sexual — ou seja, machos e fêmeas da mesma espécie exibem diferenças físicas marcantes. O macho tem corpo de 17 milímetros de comprimento, carapaça marrom-avermelhada e abdômen com manchas brancas. Já a fêmea é maior, com cerca de 2,5 centímetros, coloração do abdômen em tom cinza-escuro e corpo e pernas alaranjados.

A principal surpresa da pesquisa, no entanto, foi a descoberta de um exemplar ginandromorfo — indivíduo que reúne características sexuais tanto masculinas quanto femininas. Trata-se do primeiro registro desse fenômeno na família de aranhas Bemmeridae.

O espécime apresenta uma assimetria bilateral rara: o lado direito do corpo possui estruturas reprodutivas masculinas, enquanto o lado esquerdo exibe características típicas do sexo feminino. A diferença também se manifesta na coloração: a carapaça do lado direito é marrom-avermelhada, enquanto o lado esquerdo tem tonalidade laranja vibrante.

O nome da nova espécie, Inazuma, é uma referência ao personagem de mesmo nome do mangá japonês One Piece, conhecido por alternar entre aparências masculinas e femininas. Os autores destacam que, assim como o personagem, a aranha apresenta uma “estética inazuma” — marcada por assimetria bilateral e colorações contrastantes em cada lado do corpo.