Suco de uva integral: descubra os benefícios para a saúde

O suco de uva integral é considerado um dos mais benéficos para a saúde. O consumo está diretamente associado ao controle do colesterol e melhora da saúde cardiovascular, auxiliando na circulação por reduzir a formação de placas nas artérias.

Essa bebida é também considerada uma das mais nutritivas, devido à alta quantidade de compostos bioativos, como polifenóis e flavonoides, substâncias que têm ação antioxidante e anti-inflamatória e agem contra o envelhecimento precoce das células.

Apesar de muito saudável, o consumo diário deve ser feito com cuidado. O Conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª região (CRN-1) Leandro Rodrigues reforça que, apesar de o suco de uva integral não ter adição de açúcar, "a bebida é naturalmente rica em frutose e glicose, açúcares naturais da fruta que, em excesso, podem aumentar a glicemia e favorecer o ganho de peso”.

O ideal, segundo o nutricionista, é consumir no máximo 150ml por dia, quantidade em que já é possível desfrutar dos benefícios antioxidantes e vitaminas presentes no suco sem comprometer o controle de açúcar na dieta.

No Brasil, a maior parte da produção ocorre na região sul, que contribui com cerca de 90% da produção do suco de uva.

