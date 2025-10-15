Chá da folha de cambuí: saiba para que serve e os cuidados

O chá de cambuí tem ganhado espaço entre pessoas que buscam levar uma rotina mais saudável - (crédito: sadjack pixabay)

Apesar de não ser tão conhecido, o chá das folhas de cambuí tem ganhado espaço na rotina dos apreciadores de chás naturais. Mesmo não tendo comprovação científica, a bebida é usada frequentemente de forma caseira para tratar a diarreia.

Leia também: Os perigos ocultos do suco de laranja que ninguém te contou

Segundo o conselheiro do Conselho Regional de Nutrição da 1ª Região (CRN-1), Leandro Rodrigues, quando usadas como auxiliares de tratamento —e não substitutas —, as folhas de cambuí tem alguns benefícios com respaldo científico parcial, como proteção antioxidante, ação anti-inflamatória, e até efeitos antimicrobianos leves.

O nutricionista também aponta que não há ensaios clínicos envolvendo humanos, ou seja, os efeitos da planta foram obtidos a partir de testes em laboratórios ou em animais, caracterizados como resultados pré-clínicos.

Cambuí é um nome popular dado a várias plantas da família Myrtaceae, em especial a Myrciaria/Plinia Tenella e a Myrciaria/Plinia floribunda, que são nativas do Brasil e podem ser encontradas nos biomas de Mata Atlântica e Cerrado. Essas plantas são da mesma família de algumas plantas bem conhecidas como a jabuticaba e a pitanga.

Para aqueles que desejam desfrutar ou pelo menos provar os efeitos do chá das folhas de cambuí é bom começar devagar. “O ideal é começar com uma dose baixa e avaliar sinais de intolerâncias.” recomenda Rodrigues. Ele aponta também que a forma mais segura para o consumo é usar cerca de uma a duas gramas das folhas para cada 200 ml de água quente.