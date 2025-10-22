Cometa Lemmon se aproxima da Terra e poderá ser visto a olho nu

O Cometa Lemmon começou a aproximação mais próxima da Terra nos últimos 1.300 anos nesta terça-feira (21/10) o que deve render boas oportunidades de observação da bola de neve cósmica esverdeada. Embora o cometa seja difícil de ser visto a olho nu, ele pode ser capturado em longas exposições de câmera apontadas para o céu ocidental cerca de uma hora após o pôr do sol, de acordo com o Observatório Astronômico Nacional do Japão.
No domingo, 19, observadores na região de Tokachi em Hokkaido conseguiram fotografar claramente o cometa perto da constelação da Ursa Maior no céu noroeste entre 17h30 e 19 horas.
O cometa, nomeado em homenagem ao observatório Mount Lemmon no Estado norte-americano do Arizona, onde foi descoberto durante uma pesquisa em janeiro, segue uma órbita elíptica alongada ao redor do Sol.
Acredita-se que sua aproximação anterior tenha ocorrido aproximadamente há 1.300 anos, com sua próxima aproximação prevista para daqui a cerca de 1.100 anos.
Entre quinta-feira e 2 de novembro, o cometa aparecerá relativamente mais alto no céu por cerca de uma hora após o pôr do sol, tornando-o mais fácil de observar.
Ele pode até ser vagamente visível a olho nu em áreas com poluição luminosa mínima e céus limpos.
*Com informações da AP
