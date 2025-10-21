O chá de losna, feito a partir da planta Artemisia absinthium, esconde um verdadeiro tesouro de benefícios para a saúde. Tradicionalmente utilizado como um potente digestivo e vermífugo, ele está ganhando espaço entre aqueles que buscam alternativas naturais para melhorar o bem-estar.

Abaixo, confira 6 receitas de chá de losna e seus benefícios para a saúde!

Chá de losna

Este chá serve para ajudar a estimular a digestão e aliviar desconfortos estomacais. Ainda, a losna possui propriedades vermífugas, ajudando a combater parasitas intestinais.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

250 ml de água filtrada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela pequena e leve ao fogo alto. Quando a água começar a formar pequenas bolhas, mas antes de ferver completamente (aproximadamente 90?°C), desligue o fogo. Adicione as folhas secas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 10 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva imediatamente.

Chá de losna com gengibre e canela

A combinação de losna com gengibre e canela potencializa sua ação anti-inflamatória e antioxidante. O gengibre auxilia na melhora da circulação sanguínea, enquanto a canela contribui para o controle dos níveis de açúcar no sangue.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

1 pedaço pequeno de gengibre fatiado

1 canela em pau

300 ml de água filtrada

1 colher de chá de mel

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, o gengibre e a canela. Leve ao fogo médio e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de losna. Tampe a panela e deixe em infusão por 7 minutos. Coe, adicione o mel e sirva em seguida.

Chá de losna com hortelã e limão

A união entre losna, hortelã e limão ajuda a aliviar a sensação de náusea e a promover a digestão. A hortelã oferece um efeito calmante e refrescante, enquanto o limão adiciona uma dose de vitamina C.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de losna

5 folhas de hortelã

Suco de 1/2 limão

250 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Desligue o fogo quando ferver. Coloque as folhas de losna, as folhas de hortelã e o suco de limão. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

Chá de losna com alecrim (Imagem: NADKI | Shutterstock)

Chá de losna com alecrim

Este chá é ideal para ajudar a desintoxicar o fígado e melhorar a função hepática. O alecrim, com suas propriedades antioxidantes, também ajuda a proteger as células contra danos dos radicais livres e a promover uma sensação de bem-estar geral.

Ingredientes

1 colher de sopa de folhas secas de losna

1 ramo de alecrim fresco

1 colher de sopa de mel

300 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque a água filtrada em uma panela e leve ao fogo médio. Quando a água ferver, adicione as folhas de losna e o ramo de alecrim. Reduza o fogo para baixo e deixe cozinhar por 3 minutos. Desligue o fogo e deixe a mistura descansar, com a panela tampada, por 5 minutos. Coe o chá, adicione o mel e sirva imediatamente.

Chá de losna com hortelã, camomila e erva-doce

Esse chá é excelente para melhorar a digestão, aliviar gases e cólicas abdominais e reduzir o inchaço após as refeições. A losna estimula a produção de sucos gástricos e o funcionamento do fígado, enquanto a camomila e a erva-doce acalmam o estômago.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de losna

1 colher de chá de flores de camomila

1 colher de chá de sementes de erva-doce

5 folhas de hortelã

500 ml de água filtrada

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça a água em fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a losna, a camomila, a erva-doce e as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por cerca de 10 minutos. Coe antes de servir.

Chá de losna com gengibre, canela e cúrcuma

Esse chá tem ação anti-inflamatória, antioxidante e digestiva. A combinação de gengibre, canela e cúrcuma estimula o metabolismo, melhora a circulação e fortalece o sistema imunológico. Já a losna auxilia o fígado e o estômago, facilitando a digestão e aliviando desconfortos intestinais.

Ingredientes

1 colher de chá de folhas secas de losna

1 pedaço de 2 cm de gengibre fatiado

1 canela em pau

1/2 colher de chá de cúrcuma em pó

500 ml de água filtrada

Modo de preparo

Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que começar a ferver, adicione o gengibre, a canela e a cúrcuma. Deixe ferver por 5 minutos para liberar bem os compostos ativos. Desligue o fogo e acrescente a losna. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e sirva ainda morno.

Uso seguro do chá de losna

Embora a losna ofereça diversos benefícios à saúde, seu uso deve ser feito com cautela. O consumo excessivo ou prolongado dessa planta pode causar efeitos adversos, como náuseas e alterações neurológicas. Pessoas com condições médicas pré-existentes ou grávidas devem evitar o uso. É fundamental consultar um médico antes de incluir qualquer erva de forma significativa na dieta.