Trajetória lenta e perigosa na redução de emissões dos gases de efeito estufa

Dez anos depois do Acordo de Paris e a poucos dias da COP30, em Belém (PA), a Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece progressos no combate às mudanças climáticas, mas enfatiza que o ritmo de redução de emissões está longe do necessário para manter o aquecimento global em 1,5°C até o fim do século. O Relatório Síntese das Contribuições Nacionalmente Determinadas (NDCs), documento que reúne as novas metas nacionais de 64 países apresentadas entre janeiro de 2024 e setembro de 2025, foi divulgado ontem pela Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).

Os compromissos atualizados, que incluem os do Brasil, abrangem cerca de 30% das emissões globais de gases de efeito estufa (GEE) e apontam para uma redução média de 17% — variando de 11% a 24% — no lançamento desses poluentes até 2035, em comparação com os níveis de 2019. Caso todas as metas sejam integralmente cumpridas, as emissões combinadas poderão cair até 24% — o que, embora positivo, ainda é insuficiente para estabilizar o clima global. A projeção é que, para esse grupo de países, as emissões atinjam o pico antes de 2030 e declinem significativamente até 2035.

Para ter um retrato mais fiel da situação, a ONU adicionou o anúncio da China e da União Europeia, que não apresentaram os planos a tempo. Porém, ambos divulgaram estimativas e, nesse caso, chegou-se a uma média global de cerca de 10%. No percentual está incluído o compromisso norte-americano assumido por Joe Biden antes de o presidente Donald Trump ser eleito para um novo mandato, e isso pode mascarar as conclusões, já que o magnata republicano retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris.

Simon Stiell, secretário-executivo da ONU para Mudanças Climáticas, admitiu que a imagem está "incompleta". Mas ressaltou que, com os acréscimos feitos pelos especialistas, as emissões globais cairão cerca de 10% no fim da próxima década. Em nota, Stiell afirmou que a humanidade está "claramente achatando a curva da trajetória das emissões", mas ressaltou que a velocidade é aquém da necessária.

"Embora a direção esteja melhorando a cada ano, há uma necessidade urgente de mais velocidade e de ajudar mais países a adotar ações climáticas mais fortes." Na semana passada, o secretário-executivo da ONU, António Guterres alertou que "não conseguiremos conter o aquecimento global abaixo de 1,5ºC nos próximos anos".

Na avaliação de Stela Herschmann, especialista em Política Climática do Observatório do Clima, a síntese de dados, que inclui apenas um terço dos signatários do Acordo de Paris, impede uma avaliação real do que vai ocorrer. "Mas nos diz muito sobre o grau de comprometimento dos países com o maior desafio que a humanidade enfrenta. Temos uma enorme lacuna a fechar, e a COP30 é o momento para fazê-lo." A conferência, sediada pelo Brasil, começa em 10 de novembro.

Oitenta e nove por cento dos países analisados já adotaram metas que abrangem toda a economia, segundo o relatório — um avanço em relação às NDCs anteriores, que cobriam 81% dos setores produtivos. A ONU também cita o conceito de "transição justa", que aparece em 70% das NDCs. A maioria dos países afirma que pretende integrar políticas de inclusão social e geração de emprego verde ao processo de descarbonização, evitando que a mudança para economias de baixo carbono aprofunde desigualdades.

Para Bruno H. Toledo Hisamoto, analista de diplomacia climática do Instituto ClimaInfo, o relatório, de fato, indica que os países estão no caminho certo, embora o movimento seja lento. "Se os compromissos nacionais apresentados até agora saírem do papel, teremos a primeira redução substancial de emissões de carbono desde a Revolução Industrial", admite. "Mas a queda estimada de 10% até 2035 é pequena quando comparada com os quase 60% de redução de emissões defendidos pelo IPCC para conter o aquecimento global em 1,5°C neste século."