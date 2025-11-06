Quem são os cientistas brasileiros mais influentes do mundo

Uma pesquisa recente apontou os 107 pesquisadores brasileiros mais influentes mundo afora. Fruto de uma parceria inédita entre a agência Bori e a base internacional Overton, o levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (6/11), e inclui cientistas que tiveram as pesquisas citadas em relatórios técnicos e documentos estratégicos usados por governos na orientação de políticas públicas.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Cada um dos cientistas que apareceu na lista foi citado pelo menos 150 vezes, para chegar à conclusão da lista foram analisados mais de 33 mil documentos de políticas públicas que estavam disponíveis desde 2019. A Universidade de São Paulo (USP) dominou o ranking, contando com 22 nomes presentes.
Em primeiro lugar ficou o professor Cesar Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que teve 331 estudos mencionados em mais de três mil documentos, que falam principalmente sobre a amamentação. O professor é considerado referência global na área da saúde materno-infantil.
Outro fato curioso do levantamento é que dentre os 107 pesquisadores a maioria são homens e apenas 22, mulheres. Uma das representantes femininas da lista é a imunologista Ester Sabino, da USP, que ficou conhecida após conseguir realizar o sequenciamento do genoma do novo coronavírus.
Entre os temas dos estudos dos pesquisadores estão pautas sobre doenças não transmissíveis, vacinas, doenças infecciosas e nutrição. Também foram citados cientistas de áreas de fora da saúde como: meio ambiente, economia e política.
Confira a lista com os 107 indicados:
- César G Victora - Universidade Federal de Pelotas
- Carlos Augusto Monteiro - Universidade de São Paulo
- Aluísio J D Barros - Universidade Federal de Pelotas
- Paulo Hilário Nascimento Saldiva - Universidade de São Paulo
- Pedro C Hallal - Universidade Federal de Pelotas
- João S Campari - Governo Federal do Brasil
- Pedro H S Brancalion - Instituto de Pesquisa e Ciência Florestal / Universidade de São Paulo
- Bernardo B N Strassburg - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Álvaro Avezum - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital Alemão Oswaldo Cruz
- Britaldo Soares-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais
- Rafael Goldszmidt - Fundação Getulio Vargas
- Abel L Packer - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
- Roberto Schaeffer - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Carlos A Nobre - Universidade de São Paulo
- Luiz E O C Aragão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Lucas Guimarães Abreu - Universidade Federal de Minas Gerais
- Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho - Universidade de São Paulo
- José A Marengo - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Universidade de São Paulo
- Renata Bertazzi Levy - Universidade de São Paulo
- Philip M Fearnside - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
- Ane Alencar - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
- Sergio Firpo - Fundação Getulio Vargas / Insper
- Clinton N Jenkins - Instituto de Pesquisas Ecológicas
- Beatriz Grinsztejn - Fundação Oswaldo Cruz
- Mercedes Bustamante - Universidade de Brasília
- Giovanny Vinícius Araújo de França - Universidade Federal de Pelotas
- Fernando C Barros - Universidade Federal de Pelotas
- Maicon Falavigna - Hospital Moinhos de Vento / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Geoffrey Cannon - Universidade de São Paulo
- Bernardo L Horta - Universidade Federal de Pelotas
- Renato Crouzeilles - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Christian Kieling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Deborah Carvalho Malta - Universidade Federal de Minas Gerais
- Flávia Ribeiro Machado - Universidade Federal de São Paulo
- Paulo A Lotufo - Universidade de São Paulo
- Rodney García Rocha - Fundação Getulio Vargas / Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Maria Laura da Costa Louzada - Universidade de São Paulo
- André F.P Lucena - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Jean-Claude Moubarac - Universidade de São Paulo
- Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi
- Paulo Artaxo - Universidade de São Paulo
- Blandina Felipe Viana - Universidade Federal da Bahia
- Samuel Osorio - Universidade de São Paulo Patrícia
- Constante Jaime - Universidade de São Paulo
- Breno Magalhães Freitas - Universidade Federal do Ceará
- Carlos Carvalho - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Raoni Rajão - Universidade Federal de Minas Gerais
- Claudio Ferraz - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Álvaro Iribarrem - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
- Valdiléa G Veloso - Fundação Oswaldo Cruz
- Jean Paul Metzger - Universidade de São Paulo
- Waleska Teixeira Caiaffa - Universidade Federal de Minas Gerais
- Felipe Barreto Schuch - Universidade Federal de Santa Maria / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Gulnar Azevedo e Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
- Bruce Bartholow Duncan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Alexandre C Köberle - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Marcos Heil Costa - Universidade Federal de Viçosa
- Pedro Rochedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Juliano Assunção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Luciano César Pontes Azevedo - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São
- Paulo Luis Augusto Rohde - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
- Maurício Lacerda Nogueira - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
- Júlio Croda - Fundação Oswaldo Cruz / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
- Fábio Rúbio Scarano - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- João Paulo Souza - Universidade de São Paulo
- Alexandre Szklo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- Felipe Gomes Naveca - Fundação Oswaldo Cruz
- Juliana Hipólito - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade Federal da Bahia
- Daniel Piotto - Universidade Federal do Sul da Bahia
- Fernanda Rauber - Universidade de São Paulo
- Carlos H Barrios - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
- Vanderson de Souza Sampaio - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
- Paulo S Boggio - Universidade Presbiteriana Mackenzie
- Neha Khandpur - Universidade de São Paulo
- Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidade de São Paulo
- Otávio Berwanger - Hospital Israelita Albert Einstein
- Ludhmila Abrahão Hajjar - Universidade de São Paulo
- Lincoln M Alves - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Thiago Lisboa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
- Victor Matsudo - Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
- Giselda Durigan - Instituto Florestal Wuelton
- Marcelo Monteiro - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
- Carlos Souza - Imazon
- Agnieszka E Latawiec - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
- Christopher Millett - Universidade de São Paulo Jos Barlow - Museu Paraense
- Emílio Goeldi / Universidade Federal de Lavras
- Mauro Schechter - Universidade Federal do Rio de Janeiro
- J R C Zanella - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
- Liana O Anderson - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
- Alexander Christian Vibrans - Universidade Regional de Blumenau
- Carlos Eduardo Pellegrino Cerri - Universidade de São Paulo
- Mauricio Lima Barreto - Universidade Federal da Bahia
- Régis Goulart Rosa - Hospital Moinhos de Vento
- Albert I Ko - Fundação Oswaldo Cruz Eduardo
- Leite Vieira Costa - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São Paulo
- Marcus Lacerda - Fundação de Medicina Tropical
- Rodrigo Siqueira Reis - Universidade Federal do Paraná / Pontifícia Universidade Católica do Paraná
- Peter H May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
- Gilberto de Castro - Universidade de São Paulo
- Éster Cerdeira Sabino - Universidade de São Paulo
- Viviane Cordeiro Veiga - Beneficência Portuguesa de São Paulo
- Paulo Barreto - Imazon
- Rafael H M Pereira - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
- Celso von Randow - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Gilvan Sampaio - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
- Gustavo Suárez - Banco Central do Brasil
*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer