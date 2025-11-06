InícioCiência e Saúde
NOMES INFLUENTES

Quem são os cientistas brasileiros mais influentes do mundo

Universidade de São Paulo dominou o ranking, com 22 nomes presentes na lista 

A pesquisa que indica os 107 cientistas brasileiros mais influentes do mundo, é fruto de uma parceria entre a agência Bori e a base internacional Overton - (crédito: Freepik)
A pesquisa que indica os 107 cientistas brasileiros mais influentes do mundo, é fruto de uma parceria entre a agência Bori e a base internacional Overton - (crédito: Freepik)

Uma pesquisa recente apontou os 107 pesquisadores brasileiros mais influentes mundo afora. Fruto de uma parceria inédita entre a agência Bori e a base internacional Overton, o levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (6/11), e inclui cientistas que tiveram as pesquisas citadas em relatórios técnicos e documentos estratégicos usados por governos na orientação de políticas públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Cada um dos cientistas que apareceu na lista foi citado pelo menos 150 vezes, para chegar à conclusão da lista foram analisados mais de 33 mil documentos de políticas públicas que estavam disponíveis desde 2019. A Universidade de São Paulo (USP) dominou o ranking, contando com 22 nomes presentes.

Em primeiro lugar ficou o professor Cesar Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que teve 331 estudos mencionados em mais de três mil documentos, que falam principalmente sobre a amamentação. O professor é considerado referência global na área da saúde materno-infantil.

Outro fato curioso do levantamento é que dentre os 107 pesquisadores a maioria são homens e apenas 22, mulheres. Uma das representantes femininas da lista é a imunologista Ester Sabino, da USP, que ficou conhecida após conseguir realizar o sequenciamento do genoma do novo coronavírus.

Entre os temas dos estudos dos pesquisadores estão pautas sobre doenças não transmissíveis, vacinas, doenças infecciosas e nutrição. Também foram citados cientistas de áreas de fora da saúde como: meio ambiente, economia e política.

Confira a lista com os 107 indicados:

  • César G Victora - Universidade Federal de Pelotas
  • Carlos Augusto Monteiro - Universidade de São Paulo
  • Aluísio J D Barros - Universidade Federal de Pelotas
  • Paulo Hilário Nascimento Saldiva - Universidade de São Paulo
  • Pedro C Hallal - Universidade Federal de Pelotas
  • João S Campari - Governo Federal do Brasil
  • Pedro H S Brancalion - Instituto de Pesquisa e Ciência Florestal / Universidade de São Paulo
  • Bernardo B N Strassburg - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  • Álvaro Avezum - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital Alemão Oswaldo Cruz
  • Britaldo Soares-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais
  • Rafael Goldszmidt - Fundação Getulio Vargas
  • Abel L Packer - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
  • Roberto Schaeffer - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Carlos A Nobre - Universidade de São Paulo
  • Luiz E O C Aragão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Lucas Guimarães Abreu - Universidade Federal de Minas Gerais
  • Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho - Universidade de São Paulo
  • José A Marengo - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Universidade de São Paulo
  • Renata Bertazzi Levy - Universidade de São Paulo
  • Philip M Fearnside - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia
  • Ane Alencar - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
  • Sergio Firpo - Fundação Getulio Vargas / Insper
  • Clinton N Jenkins - Instituto de Pesquisas Ecológicas
  • Beatriz Grinsztejn - Fundação Oswaldo Cruz
  • Mercedes Bustamante - Universidade de Brasília
  • Giovanny Vinícius Araújo de França - Universidade Federal de Pelotas
  • Fernando C Barros - Universidade Federal de Pelotas
  • Maicon Falavigna - Hospital Moinhos de Vento / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Geoffrey Cannon - Universidade de São Paulo
  • Bernardo L Horta - Universidade Federal de Pelotas
  • Renato Crouzeilles - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Christian Kieling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Deborah Carvalho Malta - Universidade Federal de Minas Gerais
  • Flávia Ribeiro Machado - Universidade Federal de São Paulo
  • Paulo A Lotufo - Universidade de São Paulo
  • Rodney García Rocha - Fundação Getulio Vargas / Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Maria Laura da Costa Louzada - Universidade de São Paulo
  • André F.P Lucena - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Jean-Claude Moubarac - Universidade de São Paulo
  • Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi
  • Paulo Artaxo - Universidade de São Paulo
  • Blandina Felipe Viana - Universidade Federal da Bahia
  • Samuel Osorio - Universidade de São Paulo Patrícia
  • Constante Jaime - Universidade de São Paulo
  • Breno Magalhães Freitas - Universidade Federal do Ceará
  • Carlos Carvalho - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  • Raoni Rajão - Universidade Federal de Minas Gerais
  • Claudio Ferraz - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
  • Álvaro Iribarrem - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  • Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
  • Valdiléa G Veloso - Fundação Oswaldo Cruz
  • Jean Paul Metzger - Universidade de São Paulo
  • Waleska Teixeira Caiaffa - Universidade Federal de Minas Gerais
  • Felipe Barreto Schuch - Universidade Federal de Santa Maria / Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Gulnar Azevedo e Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro
  • Bruce Bartholow Duncan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Alexandre C Köberle - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Marcos Heil Costa - Universidade Federal de Viçosa
  • Pedro Rochedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Juliano Assunção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  • Luciano César Pontes Azevedo - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São
  • Paulo Luis Augusto Rohde - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
  • Maurício Lacerda Nogueira - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto
  • Júlio Croda - Fundação Oswaldo Cruz / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
  • Fábio Rúbio Scarano - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • João Paulo Souza - Universidade de São Paulo
  • Alexandre Szklo - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • Felipe Gomes Naveca - Fundação Oswaldo Cruz
  • Juliana Hipólito - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade Federal da Bahia
  • Daniel Piotto - Universidade Federal do Sul da Bahia
  • Fernanda Rauber - Universidade de São Paulo
  • Carlos H Barrios - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
  • Vanderson de Souza Sampaio - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
  • Paulo S Boggio - Universidade Presbiteriana Mackenzie
  • Neha Khandpur - Universidade de São Paulo
  • Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidade de São Paulo
  • Otávio Berwanger - Hospital Israelita Albert Einstein
  • Ludhmila Abrahão Hajjar - Universidade de São Paulo
  • Lincoln M Alves - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Thiago Lisboa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre
  • Victor Matsudo - Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul
  • Giselda Durigan - Instituto Florestal Wuelton
  • Marcelo Monteiro - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical
  • Carlos Souza - Imazon
  • Agnieszka E Latawiec - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro
  • Christopher Millett - Universidade de São Paulo Jos Barlow - Museu Paraense
  • Emílio Goeldi / Universidade Federal de Lavras
  • Mauro Schechter - Universidade Federal do Rio de Janeiro
  • J R C Zanella - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária
  • Liana O Anderson - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais
  • Alexander Christian Vibrans - Universidade Regional de Blumenau
  • Carlos Eduardo Pellegrino Cerri - Universidade de São Paulo
  • Mauricio Lima Barreto - Universidade Federal da Bahia
  • Régis Goulart Rosa - Hospital Moinhos de Vento
  • Albert I Ko - Fundação Oswaldo Cruz Eduardo
  • Leite Vieira Costa - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São Paulo
  • Marcus Lacerda - Fundação de Medicina Tropical
  • Rodrigo Siqueira Reis - Universidade Federal do Paraná / Pontifícia Universidade Católica do Paraná
  • Peter H May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro
  • Gilberto de Castro - Universidade de São Paulo
  • Éster Cerdeira Sabino - Universidade de São Paulo
  • Viviane Cordeiro Veiga - Beneficência Portuguesa de São Paulo
  • Paulo Barreto - Imazon
  • Rafael H M Pereira - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
  • Celso von Randow - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Gilvan Sampaio - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
  • Gustavo Suárez - Banco Central do Brasil

*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Júlio Noronha*

Estudante de jornalismo no Centro Universitário Iesb, é estagiário do site do Correio Braziliense.

Por Júlio Noronha*
postado em 06/11/2025 18:05 / atualizado em 06/11/2025 18:05
SIGA
x