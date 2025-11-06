Quem são os cientistas brasileiros mais influentes do mundo

A pesquisa que indica os 107 cientistas brasileiros mais influentes do mundo, é fruto de uma parceria entre a agência Bori e a base internacional Overton - (crédito: Freepik)

Uma pesquisa recente apontou os 107 pesquisadores brasileiros mais influentes mundo afora. Fruto de uma parceria inédita entre a agência Bori e a base internacional Overton, o levantamento foi divulgado nesta quinta-feira (6/11), e inclui cientistas que tiveram as pesquisas citadas em relatórios técnicos e documentos estratégicos usados por governos na orientação de políticas públicas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Cada um dos cientistas que apareceu na lista foi citado pelo menos 150 vezes, para chegar à conclusão da lista foram analisados mais de 33 mil documentos de políticas públicas que estavam disponíveis desde 2019. A Universidade de São Paulo (USP) dominou o ranking, contando com 22 nomes presentes.

Em primeiro lugar ficou o professor Cesar Victora, da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), que teve 331 estudos mencionados em mais de três mil documentos, que falam principalmente sobre a amamentação. O professor é considerado referência global na área da saúde materno-infantil.

Outro fato curioso do levantamento é que dentre os 107 pesquisadores a maioria são homens e apenas 22, mulheres. Uma das representantes femininas da lista é a imunologista Ester Sabino, da USP, que ficou conhecida após conseguir realizar o sequenciamento do genoma do novo coronavírus.

Entre os temas dos estudos dos pesquisadores estão pautas sobre doenças não transmissíveis, vacinas, doenças infecciosas e nutrição. Também foram citados cientistas de áreas de fora da saúde como: meio ambiente, economia e política.

Confira a lista com os 107 indicados:

César G Victora - Universidade Federal de Pelotas

Carlos Augusto Monteiro - Universidade de São Paulo

Aluísio J D Barros - Universidade Federal de Pelotas

Paulo Hilário Nascimento Saldiva - Universidade de São Paulo

Pedro C Hallal - Universidade Federal de Pelotas

João S Campari - Governo Federal do Brasil

Pedro H S Brancalion - Instituto de Pesquisa e Ciência Florestal / Universidade de São Paulo

Bernardo B N Strassburg - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Álvaro Avezum - Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia / Hospital Alemão Oswaldo Cruz

Britaldo Soares-Filho - Universidade Federal de Minas Gerais

Rafael Goldszmidt - Fundação Getulio Vargas

Abel L Packer - Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo

Roberto Schaeffer - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Carlos A Nobre - Universidade de São Paulo

Luiz E O C Aragão - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Lucas Guimarães Abreu - Universidade Federal de Minas Gerais

Micheline de Sousa Zanotti Stagliorio Coêlho - Universidade de São Paulo

José A Marengo - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais / Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais / Universidade de São Paulo

Renata Bertazzi Levy - Universidade de São Paulo

Philip M Fearnside - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia

Ane Alencar - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

Sergio Firpo - Fundação Getulio Vargas / Insper

Clinton N Jenkins - Instituto de Pesquisas Ecológicas

Beatriz Grinsztejn - Fundação Oswaldo Cruz

Mercedes Bustamante - Universidade de Brasília

Giovanny Vinícius Araújo de França - Universidade Federal de Pelotas

Fernando C Barros - Universidade Federal de Pelotas

Maicon Falavigna - Hospital Moinhos de Vento / Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Geoffrey Cannon - Universidade de São Paulo

Bernardo L Horta - Universidade Federal de Pelotas

Renato Crouzeilles - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Christian Kieling - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Deborah Carvalho Malta - Universidade Federal de Minas Gerais

Flávia Ribeiro Machado - Universidade Federal de São Paulo

Paulo A Lotufo - Universidade de São Paulo

Rodney García Rocha - Fundação Getulio Vargas / Universidade Federal do Rio de Janeiro

Maria Laura da Costa Louzada - Universidade de São Paulo

André F.P Lucena - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Jean-Claude Moubarac - Universidade de São Paulo

Ima Célia Guimarães Vieira - Museu Paraense Emílio Goeldi

Paulo Artaxo - Universidade de São Paulo

Blandina Felipe Viana - Universidade Federal da Bahia

Samuel Osorio - Universidade de São Paulo Patrícia

Constante Jaime - Universidade de São Paulo

Breno Magalhães Freitas - Universidade Federal do Ceará

Carlos Carvalho - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Raoni Rajão - Universidade Federal de Minas Gerais

Claudio Ferraz - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro / Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Álvaro Iribarrem - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Paulo Moutinho - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia

Valdiléa G Veloso - Fundação Oswaldo Cruz

Jean Paul Metzger - Universidade de São Paulo

Waleska Teixeira Caiaffa - Universidade Federal de Minas Gerais

Felipe Barreto Schuch - Universidade Federal de Santa Maria / Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Gulnar Azevedo e Silva - Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Bruce Bartholow Duncan - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Alexandre C Köberle - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Marcos Heil Costa - Universidade Federal de Viçosa

Pedro Rochedo - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Juliano Assunção - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Luciano César Pontes Azevedo - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São

Paulo Luis Augusto Rohde - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Maurício Lacerda Nogueira - Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto

Júlio Croda - Fundação Oswaldo Cruz / Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Fábio Rúbio Scarano - Universidade Federal do Rio de Janeiro

João Paulo Souza - Universidade de São Paulo

Alexandre Szklo - Universidade Federal do Rio de Janeiro

Felipe Gomes Naveca - Fundação Oswaldo Cruz

Juliana Hipólito - Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia / Universidade Federal da Bahia

Daniel Piotto - Universidade Federal do Sul da Bahia

Fernanda Rauber - Universidade de São Paulo

Carlos H Barrios - Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Vanderson de Souza Sampaio - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical

Paulo S Boggio - Universidade Presbiteriana Mackenzie

Neha Khandpur - Universidade de São Paulo

Ricardo Ribeiro Rodrigues - Universidade de São Paulo

Otávio Berwanger - Hospital Israelita Albert Einstein

Ludhmila Abrahão Hajjar - Universidade de São Paulo

Lincoln M Alves - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Thiago Lisboa - Hospital de Clínicas de Porto Alegre

Victor Matsudo - Centro de Estudos do Laboratório de Aptidão Física de São Caetano do Sul

Giselda Durigan - Instituto Florestal Wuelton

Marcelo Monteiro - Universidade do Estado do Amazonas / Fundação de Medicina Tropical

Carlos Souza - Imazon

Agnieszka E Latawiec - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Christopher Millett - Universidade de São Paulo Jos Barlow - Museu Paraense

Emílio Goeldi / Universidade Federal de Lavras

Mauro Schechter - Universidade Federal do Rio de Janeiro

J R C Zanella - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária

Liana O Anderson - Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais

Alexander Christian Vibrans - Universidade Regional de Blumenau

Carlos Eduardo Pellegrino Cerri - Universidade de São Paulo

Mauricio Lima Barreto - Universidade Federal da Bahia

Régis Goulart Rosa - Hospital Moinhos de Vento

Albert I Ko - Fundação Oswaldo Cruz Eduardo

Leite Vieira Costa - Hospital Sírio-Libanês / Universidade de São Paulo

Marcus Lacerda - Fundação de Medicina Tropical

Rodrigo Siqueira Reis - Universidade Federal do Paraná / Pontifícia Universidade Católica do Paraná

Peter H May - Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro

Gilberto de Castro - Universidade de São Paulo

Éster Cerdeira Sabino - Universidade de São Paulo

Viviane Cordeiro Veiga - Beneficência Portuguesa de São Paulo

Paulo Barreto - Imazon

Rafael H M Pereira - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

Celso von Randow - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Gilvan Sampaio - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais

Gustavo Suárez - Banco Central do Brasil



*Estagiário sob supervisão de Mariana Niederauer