Cometa interestelar 3I/Atlas terá transmissão ao vivo nesta semana

Projeto Telescópio Virtual exibirá na quarta-feira (19/11), em tempo real, imagens do raro cometa que veio de fora do Sistema Solar

O 3I/Atlas é o terceiro visitante interestelar detectado até agora no Sistema Solar - (crédito: Whisk)
O cometa interestelar 3I/Atlas, considerado o terceiro visitante interestelar observado por cientistas, está de passagem pelo nosso Sistema Solar, e poderá ser visto de casa. Ele será exibido ao vivo pelo Projeto Telescópio Virtual nesta quarta-feira (19/11), a partir das 4h15 UTC (1h15, no horário de Brasília), em uma transmissão feita diretamente da Itália. 

O objeto foi identificado em 1º de julho pelo sistema de monitoramento Atlas, responsável por alertas de possíveis impactos de asteroides. A observação inicial indicou que ele vinha de fora do Sistema Solar, mas logo foi confirmado que se tratava de um cometa interestelar. 

Desde então, telescópios do mundo inteiro foram direcionados para estudá-lo. Segundo os astrônomos, o 3I/Atlas apresenta todas as características de um cometa típico, como cauda de poeira e gás. Mesmo assim, sua origem o torna especial por ter sido formado em outra região da galáxia e viajado sozinho por bilhões de anos antes de chegar até nós.

Em 24 de outubro, foi registrada, pela primeira vez, uma emissão de rádio do visitante. A detecção ocorreu quando o cometa estava a apenas 3,76º do Sol, após duas tentativas sem sucesso em 20 e 28 de setembro.

Poucos dias depois, em 29 de outubro, o objeto chegou ao periélio — ponto de maior aproximação do Sol —, período em que os astrônomos esperavam observar sua composição com mais clareza. No entanto, ele ficou temporariamente fora do campo de visão, oculto atrás do Sol. 

Para quem quiser acompanhar de perto essa breve visita, o Projeto Telescópio Virtual fará uma transmissão em tempo real, mostrando as imagens captadas por seus equipamentos robóticos em Manciano, na Itália. Quem tem equipamento adequado pode tentar observar o cometa nos próximos dias. As imagens poderão ser vistas diretamente no site do projeto.

 

Giovanna Sfalsin

Repórter

Graduanda de Jornalismo no Centro Universitário IESB, com experiência na editoria de Cidades do Correio Braziliense e em assessoria de imprensa. Atualmente, repórter do CB-Online

Por Giovanna Sfalsin
postado em 17/11/2025 15:20 / atualizado em 17/11/2025 15:21
