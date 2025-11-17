Cometa interestelar 3I/Atlas terá transmissão ao vivo nesta semana

O 3I/Atlas é o terceiro visitante interestelar detectado até agora no Sistema Solar - (crédito: Whisk)

O cometa interestelar 3I/Atlas, considerado o terceiro visitante interestelar observado por cientistas, está de passagem pelo nosso Sistema Solar, e poderá ser visto de casa. Ele será exibido ao vivo pelo Projeto Telescópio Virtual nesta quarta-feira (19/11), a partir das 4h15 UTC (1h15, no horário de Brasília), em uma transmissão feita diretamente da Itália.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O objeto foi identificado em 1º de julho pelo sistema de monitoramento Atlas, responsável por alertas de possíveis impactos de asteroides. A observação inicial indicou que ele vinha de fora do Sistema Solar, mas logo foi confirmado que se tratava de um cometa interestelar.

Desde então, telescópios do mundo inteiro foram direcionados para estudá-lo. Segundo os astrônomos, o 3I/Atlas apresenta todas as características de um cometa típico, como cauda de poeira e gás. Mesmo assim, sua origem o torna especial por ter sido formado em outra região da galáxia e viajado sozinho por bilhões de anos antes de chegar até nós.

Em 24 de outubro, foi registrada, pela primeira vez, uma emissão de rádio do visitante. A detecção ocorreu quando o cometa estava a apenas 3,76º do Sol, após duas tentativas sem sucesso em 20 e 28 de setembro.

Poucos dias depois, em 29 de outubro, o objeto chegou ao periélio — ponto de maior aproximação do Sol —, período em que os astrônomos esperavam observar sua composição com mais clareza. No entanto, ele ficou temporariamente fora do campo de visão, oculto atrás do Sol.

Para quem quiser acompanhar de perto essa breve visita, o Projeto Telescópio Virtual fará uma transmissão em tempo real, mostrando as imagens captadas por seus equipamentos robóticos em Manciano, na Itália. Quem tem equipamento adequado pode tentar observar o cometa nos próximos dias. As imagens poderão ser vistas diretamente no site do projeto.