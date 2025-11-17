Roseana Sarney enfrenta câncer de mama triplo negativo; médico explica caso

Apesar da agressividade, o médico destaca que há avanços significativos no tratamento. Novas combinações de quimioterapia e imunoterapia têm aumentado a sobrevida e melhorado a resposta em muitos casos - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A deputada federal e ex-governadora do Maranhão Roseana Sarney revelou estar em tratamento contra um câncer de mama triplo negativo, um dos tipos mais agressivos e desafiadores da doença. O caso trouxe novamente à tona o debate sobre genética, prevenção e diagnóstico precoce, temas fundamentais para milhares de mulheres brasileiras.

De acordo com o oncologista Daniel Musse, que atua na Oncologia D’Or e no Hospital Federal dos Servidores do Estado, o câncer triplo negativo é caracterizado pela ausência dos três principais receptores hormonais (estrógeno, progesterona e HER2), o que o torna mais resistente a terapias convencionais.

“Por não receptores, esse tipo de tumor não responde aos tratamentos hormonais ou a medicamentos alvo, o que o torna mais agressivo. Ele cresce mais rapidamente e tem maior risco de recorrência, especialmente nos primeiros anos após o diagnóstico”, explica o especialista, que é membro da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica (SBOC), da ASCO (EUA) e da ESMO (Europa).

Segundo o médico, cerca de 15% dos casos de câncer de mama no Brasil são do tipo triplo negativo; e uma parte importante tem origem genética, relacionada a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2, as mesmas que levaram a atriz Angelina Jolie a realizar cirurgia preventiva há alguns anos.

“Mulheres com essas mutações têm risco até dez vezes maior de desenvolver câncer de mama ao longo da vida. Por isso, quem tem casos na família deve buscar avaliação médica e considerar o teste genético”, alerta Musse.

Apesar da agressividade, o médico destaca que há avanços significativos no tratamento. Novas combinações de quimioterapia e imunoterapia têm aumentado a sobrevida e melhorado a resposta em muitos casos.

“O diagnóstico precoce continua sendo o maior aliado. Quando o tumor é identificado em estágios iniciais, as chances de cura aumentam consideravelmente. O caso de Roseana ajuda a dar visibilidade a um tema que precisa ser discutido com mais clareza e sem tabu”, reforça o oncologista.