Anvisa e Butantan avançam para liberar vacina contra dengue de dose única

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan realizam, nesta quarta-feira (26/11), a assinatura do Termo de Compromisso que permitirá a conclusão do processo de registro da Butantan-DV, primeira vacina do mundo capaz de imunizar contra a dengue com apenas uma dose. A formalização do documento — última etapa regulatória antes da concessão do registro — ocorre as 11h, no Instituto Butantan, em São Paulo, em evento com presença do Ministério da Saúde.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Segundo a Anvisa, a assinatura é um requisito obrigatório para que o registro seja emitido. O órgão afirma que o parecer final só será divulgado após o cumprimento formal das obrigações previstas. “A assinatura do compromisso pelo Butantan é a etapa que faltava para que o processo seja concluído nos próximos dias”, informou a agência ao Correio.
A Butantan-DV, que será destinada inicialmente a pessoas de 12 a 59 anos, é uma vacina tetravalente, desenvolvida para oferecer proteção simultânea contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é resultado de um estudo clínico de fase 3 conduzido ao longo de cinco anos, com milhares de voluntários acompanhados em diversas regiões do país.
Com a assinatura desta quarta-feira, o país se aproxima de disponibilizar a primeira vacina de dose única contra a dengue — uma ferramenta aguardada para ampliar a capacidade de prevenção e diminuir o impacto da doença nos próximos ciclos de transmissão.
- Leia também: Governo anuncia vacina 100% nacional contra a dengue
Mesmo antes de receber o aval regulatório, o Instituto Butantan já havia iniciado a produção do imunizante em sua fábrica. Segundo a instituição, mais de um milhão de doses estão prontas para distribuição assim que o Ministério da Saúde formalizar a incorporação ao PNI.
Saiba Mais
- Brasil Carreta de 123m e 600t será escoltada por rodovias mineiras
- Brasil Cliente que matou advogado com facada no coração é indiciado
- Brasil Morte de gari: 2º dia de audiências terá interrogatório de assassino
- Brasil Mega-Sena, Lotofácil, Quina, Timemania e Dia de Sorte: resultados desta terça
- Brasil Alexandre Garcia: "Bolsonaro e Clezão"
- Brasil Mulheres negras ocupam a tribuna da Câmara com discursos fortes