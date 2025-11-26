Anvisa e Butantan avançam para liberar vacina contra dengue de dose única

Em dezembro de 2023, a vacina contra a dengue foi incorporada ao sistema público de saúde do Brasil. A Anvisa aprovou o registro em março do mesmo ano - (crédito: ReproduÃ§Ã£o TV Globo)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Instituto Butantan realizam, nesta quarta-feira (26/11), a assinatura do Termo de Compromisso que permitirá a conclusão do processo de registro da Butantan-DV, primeira vacina do mundo capaz de imunizar contra a dengue com apenas uma dose. A formalização do documento — última etapa regulatória antes da concessão do registro — ocorre as 11h, no Instituto Butantan, em São Paulo, em evento com presença do Ministério da Saúde.

Segundo a Anvisa, a assinatura é um requisito obrigatório para que o registro seja emitido. O órgão afirma que o parecer final só será divulgado após o cumprimento formal das obrigações previstas. “A assinatura do compromisso pelo Butantan é a etapa que faltava para que o processo seja concluído nos próximos dias”, informou a agência ao Correio.

A Butantan-DV, que será destinada inicialmente a pessoas de 12 a 59 anos, é uma vacina tetravalente, desenvolvida para oferecer proteção simultânea contra os quatro sorotipos do vírus da dengue. O imunizante é resultado de um estudo clínico de fase 3 conduzido ao longo de cinco anos, com milhares de voluntários acompanhados em diversas regiões do país.

Com a assinatura desta quarta-feira, o país se aproxima de disponibilizar a primeira vacina de dose única contra a dengue — uma ferramenta aguardada para ampliar a capacidade de prevenção e diminuir o impacto da doença nos próximos ciclos de transmissão.

Mesmo antes de receber o aval regulatório, o Instituto Butantan já havia iniciado a produção do imunizante em sua fábrica. Segundo a instituição, mais de um milhão de doses estão prontas para distribuição assim que o Ministério da Saúde formalizar a incorporação ao PNI.