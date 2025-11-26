1ª vacina de dose única contra a dengue é aprovada no Brasil

O Brasil aprovou nesta quarta-feira (26/11) a primeira vacina de dose única do mundo capaz de proteger contra os quatro sorotipos da dengue. A autorização, formalizada em um termo de compromisso assinado pela Anvisa, Ministério da Saúde e Instituto Butantan, coloca o país na liderança global no enfrentamento da doença e abre caminho para a incorporação do imunizante ao Programa Nacional de Imunizações (PNI) a partir de 2026. “Hoje é dia de vitória da ciência, da vacina e do SUS”, afirmou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

A Butantan-DV é resultado de mais de uma década de desenvolvimento no Instituto Butantan. O imunizante, considerado 100% brasileiro em sua formulação e produção nacional, utiliza tecnologia de vírus vivo atenuado e passou por análises de segurança, qualidade e eficácia antes de receber o aval regulatório. Padilha, que além de ministro da Saúde, é infectologista, ressaltou que a vacina oferece “proteção mais ampla e em dose única”, o que facilita a logística de distribuição e melhora a adesão populacional.

Durante a coletiva realizada em São Paulo, a secretária estadual da Saúde, Priscilla Perdicaris, informou que mais de 1 milhão de doses já estão prontas para serem entregues ao PNI assim que a incorporação for oficializada. A expectativa é de que o país alcance 30 milhões de doses até meados de 2026. Segundo ela, o impacto da vacina pode ser imediato. “Em 2025, tivemos mais de 860 mil casos e 1.108 óbitos só em São Paulo. Esses números poderiam ter sido evitados, e serão evitados no próximo ano com a vacina”, afirmou.

O governador Tarcísio de Freitas destacou que o resultado apresentado “é fruto de muitos anos de trabalho” e que a projeção nacional é atingir 60 milhões de doses nos próximos anos. Para ele, a dengue, que causa episódios recorrentes no Brasil, pode ter seu cenário alterado de forma significativa com a imunização em larga escala.

Eficácia e público-alvo

Os estudos clínicos envolveram 11 mil participantes e mostraram 74,7% de eficácia geral contra a dengue, 91,6% de proteção contra casos graves ou com sinais de alerta e 100% de eficácia para evitar hospitalizações. A vacina foi aprovada para pessoas de 12 a 59 anos.

Por se tratar de um imunizante de vírus vivo, a Butantan-DV não está autorizada para gestantes, imunocomprometidos e idosos neste primeiro momento. Porém, segundo o gerente-geral de Produtos Biológicos da Anvisa, Marcelo Moreira, estudos específicos para esses grupos já estão em andamento.

O diretor do Instituto Butantan, Esper Kallás, reforçou que a dengue deixou de ser uma doença restrita a regiões tropicais. Casos vêm sendo registrados no sul dos Estados Unidos e em países da Europa, como a Alemanha, impulsionados pelas mudanças climáticas que ampliam a área de circulação do mosquito Aedes aegypti. Ele também explicou que a complexidade para desenvolver uma vacina tetravalente atrasou a conclusão da tecnologia.

Anvisa estabelece monitoramento contínuo

O termo de compromisso entre Anvisa, Ministério da Saúde e Instituto Butantan prevê a continuidade de estudos para acompanhamento da segurança, farmacovigilância ativa e coleta de dados adicionais. O diretor-presidente da Anvisa, Leandro Safatle, destacou que o imunizante foi autorizado para proteger contra os sorotipos 1, 2, 3 e 4, conferindo cobertura completa.

As autoridades presentes na coletiva afirmam que a dose única deve ser determinante para aumentar a adesão, acelerar a imunização e reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. Estimativas apontam que o imunizante pode diminuir atendimentos ambulatoriais, internações e mortes, além de fortalecer a capacidade produtiva nacional.