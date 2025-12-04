Galáxia espiral de 12 bilhões de anos desafia teoria cosmológica

Nova galáxia de mais de 12 bilhões de anos desafia teoria da formação do universo - (crédito: Reprodução/NASA)

A descoberta de uma galáxia espiral gigante totalmente formada, com aproximadamente 12 bilhões de anos, está desafiando conceitos fundamentais da cosmologia moderna. Batizada de Alaknanda, a galáxia revela que o universo primitivo era muito mais organizado do que se imaginava.

A descoberta está virando de cabeça para baixo o que os cientistas acreditavam saber sobre os primeiros momentos após o Big Bang. Até recentemente, pensava-se que o cosmos jovem era caótico e que apenas galáxias pequenas e irregulares podiam se formar nesse período. No entanto, Alaknanda — surpreendentemente semelhante à Via Láctea — indica que o universo pode ter se desenvolvido de forma muito mais rápida e estruturada.

Para existir tão cedo, a galáxia precisou reunir um número imenso de estrelas e adquirir uma forma espiral em apenas algumas centenas de milhões de anos, um ritmo considerado extremamente acelerado pelos padrões cósmicos.

Identificada por astrônomos indianos por meio de imagens do Telescópio Espacial James Webb, Alaknanda possui mais de 10 bilhões de estrelas e cerca de 30 mil anos-luz de diâmetro, aproximadamente um terço do tamanho da Via Láctea.

O que mais chama a atenção é sua aparência definida e simétrica. A galáxia apresenta dois braços espirais bem estruturados e um núcleo brilhante, destacando-se das imagens antigas capturadas pelo JWST, que geralmente exibiam apenas “manchas vermelhas e borrões”.

Um aspecto intrigante é que a luz observada hoje partiu da galáxia há 12 bilhões de anos. Isso significa que seu estado atual permanece totalmente desconhecido — ela pode ter mudado radicalmente ou até deixado de existir na forma como a vemos.

Os próximos passos da pesquisa ainda são incertos. Os cientistas querem entender como Alaknanda conseguiu desenvolver braços espirais tão rapidamente. Para isso, pretendem pedir mais tempo de observação no James Webb e recorrer a outros equipamentos, como o Observatório Alma, no Chile, para analisar com mais detalhes a formação e evolução dessa estrutura enigmática.