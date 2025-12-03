Os benefícios do sexo matinal no humor e desempenho profissional

Como começamos o dia pela manhã pode ditar o nosso humor até as primeiras horas da noite. Enquanto alguns optam por iniciar a rotina com uma refeição nutritiva ou apreciar o silêncio antes das tarefas cotidianas, o sexo matinal surge como uma alternativa cujos benefícios vão muito além do prazer. Pesquisas recentes sugerem impactos diretos na disposição e no desempenho no trabalho após relações sexuais ao acordar.

Um estudo da plataforma americana de bem-estar ZipHealth analisou como o horário, a frequência e a satisfação sexual influenciam foco, motivação e nível de esgotamento. Entre os participantes, quem faz sexo pela manhã relatou maior produtividade (71%), mais sensação de tarefas concluídas (70%), melhor foco (58%) e maior motivação (57%) ao longo do expediente.

Os dados também mostram que quase um terço dos entrevistados (30%) acredita que uma vida sexual satisfatória favoreceu ganhos financeiros ou avanços na carreira, enquanto 19% receberam uma promoção no último ano. Pessoas mais satisfeitas sexualmente ainda costumam ter relações cerca de três vezes por semana — três vezes mais que quem se declara insatisfeito.

Embora a maioria das relações ocorra à noite, o sexo matinal tem benefícios próprios. Depois de um dia intenso, o cansaço tende a diminuir a disposição e a criatividade. Pela manhã, com corpo e mente descansados, o sexo tende a ser mais prazeroso e revigorante. Essa prática também ajuda a elevar os níveis de energia e bem-estar, criando um impulso positivo que acompanha o restante do dia.

E quem não tem libido ao despertar?

Acordar cedo para transar não é para todo mundo, e nem o desejo sexual é necessariamente estimulado pelos primeiros momentos da luz do sol. O essencial é que o momento seja consensual e prazeroso, independentemente da hora. Pesquisas de 2017 da Universidade de Washington e da Universidade de Oregon apontam que relações sexuais após o trabalho, inclusive à noite, também geram benefícios, como melhora do humor no dia seguinte, maior engajamento e mais satisfação no trabalho.

No fim, seja ao amanhecer ou no fim do dia, o que realmente importa é a qualidade da relação, a conexão entre os parceiros e os efeitos positivos que esses momentos trazem para a saúde emocional e a rotina diária.

